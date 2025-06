CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PAREDES IN USCITA E GIAY IN ENTRATA

L’annuncio ufficiale di Gasperini come nuovo allenatore della prima squadra ha dato il via libera alle mosse di calciomercato Roma per l’estate ormai alle porte. I rumors non mancano di certo sia in entrata che in uscita e c’è nello specifico un calciatore in particolare il cui futuro sarebbe stato messo in discussione da alcune settimane se consideriamo il reparto centrale del campo per i giallorossi.

Stiamo parlando di Leandro Paredes, argentino che ha contribuito alla rimonta in campionato della Roma nella stagione appena conclusa offrendo spesso prestazioni importanti in campo con questa maglia. Il contratto in scadenza tra un anno, e quindi nel giugno del 2026, mette in discussione la permanenza del sudamericano che potrebbe utilizzare una clausola unicamente per liberarsi al fine di tornare a giocare con il Boca Juniors, club molto interessato a riaccaparrarselo.

Lo stesso calciatore ha eluso le domande al riguardo nelle ultime settimane ma nelle scorse ore è parsa sempre più insistente la notizia di un avvicinamento alla squadra di Buenos Aires, pronta ad offrigli un accordo molto vicino a quelle che sono le richieste dello stesso insieme con il suo entourage. Stando alle indiscrezioni, Paredes non sarebbe inoltre ritenuto indispensabile da mister Gasperini.

Per un giocatore che va, ce n’è un altro che potrebbe invece approdare nella Capitale, ovvero Agusin Giay. Terzino destro o laterale di centrocampo di proprietà del Palmeiras, con cui disputerà il Mondiale per Club, l’argentino Giay ha comunque allontanato le voci che lo vorrebbero alla Roma o comunque in partenza dalla società brasiliana dicendosi concentrato sulle prossime partite da disputare coi biancoverdi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO SU MILE SVILAR

Non solo movimenti in entrata ed in uscita se si parla di calciomercato Roma. I dirigenti stanno lavorando appunto anche sui rinnovi dei contratti per quei calciatori che potrebbero concludere a breve la loro avventura capitolina o che andrebbero comunque blindati così da evitare assalti di altri club nei loro confronti. Uno di questi giocatori a cui andrebbe prolungato il contratto è Mile Svilar, legato adesso ai giallorossi fino al giugno del 2027.

Le richieste dell’entourage del portiere sono sempre sembrate eccessive dai vertici della società romanista che però si sarebbe spinta fino a 3 milioni di euro di stipendio a stagione pur di accontentare il venticinquenne belga naturalizzato serbo. L’estremo difensore avrebbe infatti chiesto un altro milione di bonus oltre all’ultima proposta presentatagli dalla Roma.