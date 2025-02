CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CORSA CONTRO IL TEMPO PER GOURNA-DOUATH

Il calciomercato Roma sta chiudendo il colpo Gourna-Douath. Il centrocampista del Salisburgo è pronto a vestire la casacca giallorossa come sostituto di Enzo Le Fèe, arrivato dal Rennes e ora in prestito al Sunderland.

Dopo gli acquisti di Nelsson in difesa e Salah-Eddine sulla sinistra, la squadra capitolina sta per mettere a referto anche il trasferimento del mediano francese con la formula del prestito con diritto di riscatto dal club austriaco.

Calciomercato Roma News/ Arriva la freccia Salah-Eddine, vice-Angeliño. Marin al Psg (oggi 3 febbraio 2025)

Il classe 2003 ha lo stesso agente del tecnico dell’Ajax Farioli, chissà che questo non possa essere anche un indizio per il dopo Ranieri. Tornando a Gourna-Douath, è un centrocampista di 21 anni con già 120 partite tra St. Etienne e Salisburgo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TRE COLPI IN MEZZA GIORNATA

Il calciomercato Roma soffia dunque il calciatore al Milan. Gourna-Douhat era infatti nel mirino di Moncada già da tempo, ma alla fine come abbiamo visto è stato Bondo il profilo scelto dal club lombardo per sostituire Bennacer, finito al Marsiglia.

Calciomercato Roma news/ Preso Nelsson dal Galatasaray. Tentativo per Salah-Eddine! (3 febbraio 2025)

Dunque tre colpi del calciomercato Roma in dodici ore per Ghisolfi scatenato e galvanizzato dal pareggio in pieno recupero contro il Napoli capolista. Ora tutti e tre i nuovi arrivati dovranno accelerare per stare al passo con i compagni per tornare subito utili a Ranieri.

Così come ha fatto Rensch, terzino ex Ajax che ha ben figurato sia nel match contro l’Udinese per 70 minuti sia con il Napoli per 80. Insomma l’allenatore della Roma non può che essere soddisfatto del lavoro svolto in questi giorni.