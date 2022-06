CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Guedes difficile, Frattesi si avvicina

Calciomercato Roma news: pressing per Frattesi!

Il calciomercato della Roma si concentra sempre sul reparto di centrocampo. Mourinho ha dato mandato al DG Tiago Pinto di rafforzare la mediana e il rapido arrivo di Matic ha confermato subito questa direttiva. E c’è un altro innesto importante che potrebbe presto approdare in giallorosso. L’affare si calciomercato relativo a Davide Frattesi potrebbe accelerare rapidamente: la Roma sta martellando il Sassuolo che non scende sotto una valutazione di 20 milioni di euro per il suo centrocampista.

Milioni dei quali però più di 5 potrebbero restare nelle casse giallorosse, visto che la Roma vanta un diritto di circa il 30% sulla rivendita della mezzala, che proprio da Roma era partito per arrivare in Emilia, dove ha conquistato la maglia della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Un affare per entrambe le società dunque, la settimana entrante dovrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca, con Frattesi che potrebbe aggregarsi direttamente al ritiro romanista, prima a Trigoria e poi in Portogallo in Algarve.

Calciomercato Roma: come esterno Mourinho ha anche fatto il nome di Goncalo Guedes del Valencia, ma in questo caso l’affare si è complicato non poco. Gli spagnoli non scendono sotto una valutazione di 35 milioni di euro che la Roma al momento non è in grado di avvicinare: secondo quanto riportato da “Relevo“, il Valencia ha rifiutato la formula cash+contropartite per l’esterno portoghese che la Roma aveva proposto per avvicinare le richieste del club. Sky Sport ha inoltre sottolineato come la Roma si appresti a salutare William Bianda: il difensore classe 2000, arrivato nell’era Monchi e protagonista con la Primavera giallorossa negli ultimi anni, sarebbe vicinissimo ad un trasferimento in Austria, al LASK Linz: operazione ormai in via di definizione, con la Roma che in questo calciomercato estivo dovrà piazzare molti giovani del suo florido settore giovanile.

