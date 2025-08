Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Nardozi è stato ceduto 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE HAIDARA DEL LIPSIA

La Roma è sempre al centro del calciomercato estivo tra possibili partenze e la ricerca di rinforzi utili per la prima squadra. Il tecnico Gasperini si è già lamentato di non poter contare su un organico completo, sottolineando che potrebbe ancora perdere alcuni elementi attualmente presenti in rosa, e la dirigenza lavora al fine di accontentarlo.

I giallorossi stanno nello specifico cercando almeno un altro giocatore da inserire in mediana dopo aver già acquistato Neil El Aynaoui dal Lens ma il francomarocchino non è sufficiente a sistemare le cose in quella zona del campo. In queste ore è emerso dunque in questo senso il nome di Amadou Haïdara, di proprietà dell’RB Lipsia fino al 2026.

Il maliano è dunque in scadenza di contratto fra un anno, ovvero al termine della nuova stagione che comincerà il 23 agosto affrontando il Bologna alla prima giornata di Serie A. Per i capitolini non si tratterebbe dell’unico giocatore di questa nazionalità a vestire la loro maglia dato che anche Seydou Keita a centrocampo e Souleymane Diamoutene in difesa non sono stati certo dimenticati dai tifosi.

Il ventisette piace tuttavia anche alla neo promossa Paris FC, da non confondere con il PSG da cui si separò nel 1972, ed i tedeschi potrebbero comunque chiedere una cifra che si aggira intorno ai 20/25 milioni per convincersi a lasciarlo partire nonostante la sua situazione contrattuale. Nella scorsa stagione ha collezionato 40 apparizioni complessive, impreziosite pure da due passaggi vincenti per i suoi compagni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NARDOZI CEDUTO AL NAPOLI

Intanto il settore giovanile della Roma si rivela essere uno dei migliori in Italia a giudicare dalla nuova operazione di calciomercato in uscita completata nelle scorse ore. I giallorossi hanno infatti ceduto Manuel Nardozi al Napoli dopo che il diciannovenne era tornato alla base avendo vissuto un’intera stagione in prestito con il Parma. Nel vestire la maglia dei ducali, Nardozi si è distinto siglando due reti ed un assist in diciannove presenze ottenute nel campionato Primavera 2.

In precedenza con la Roma aveva invece conquistato lo Scudetto sia con l’Under 16 che con l’Under 17, dimostrandosi decisivo proprio nelle due finali disputate. Ala sinistra naturale, il mancino classe 2006 lascia la squadra della sua città Natale con la formula del trasferimento a titolo definitivo per diventare un nuovo calciatore della formazione Primavera dei campani.