Il calciomercato Roma ha due nuovi obiettivi con l'arrivo di Massara, Hakon Arnar Haraldsson del Lille e Nayef Aguerd del West Ham

Calciomercato Roma News: Hakon Arnar Haraldsson è il sogno di Massara

La dirigenza giallorossa e in particolare Massara sono chiamati nei prossimi mesi a riuscire a dare a Gian Piero Gasperini una rosa all’altezza dell’obiettivo stagionale della squadra, la qualificazione in Champions League, e che metta il nuovo tecnico nella migliore condizione possibile di esprimere il suo gioco. Il calciomercato Roma per questo sta valutando diversi profili di giocatori che possano aggirarsi alle spalle di una punta centrale e soprattutto di difensori centrali che vadano ad allungare la batteria dei calciatori in quella zona di campo per dare più possibilità di scelta al tecnico.

Il nuovo calciatore proposto dalla società per il reparto offensivo viene dalla Ligue 1, campionato che Massara conosce bene e a cui più volte si è affidato anche nei suoi anni di lavoro al Milan in coppia con Maldini, si tratta di un trequartista o esterno di ventidue anni e con un prezzo intorno ai 20 milioni. Il giocatore individuato è Hakon Arnar Haraldsson, islandese di proprietà del Lille con cui quest’anno ha giocato 38 partite in tutte le competizioni segnando 8 gol e fornendo 4 assist, il giocatore è un pezzo importante della squadra che però è disposta a cedere i suoi talenti per la giusta cifra.

Calciomercato Roma News: Nayef Aguerd nuovo nome in difesa

In difesa invece il calciomercato Roma dovrà fornire a Gasperini almeno un altro centrale visto che in questo momento potrà affidarsi solo a Mancini, Celik e Ndicka, che però piace a diverse squadre europee, il modulo a 3 difensori quindi obbliga l’acquisto di almeno uno e se il preferito rimane Lucumi, il cui prezzo però è importante, in questi giorni è spuntata una possibile alternativa. Si tratta di Nayef Aguerd, ventinovenne marocchino che ha giocato alla Real Sociedad in prestito dal West Ham, ha un valore tra i 15 e i 20 milioni ma gli hammers potrebbero essere disposti a cederlo in prestito non rientrando più nei piani della squadra.

Infine potrebbero esserci dei cambi sugli esterni, in particolare quelli a destra dove è sempre più vicino all’addio Saud Abdulhamid, il saudita piace in Francia a Tolosa e Lens e potrebbe salutare per dare più spazio all’acquisto di gennaio Devyne Rensch o per fare spazio per l’arrivo di un nuovo giocatore. Il profilo che piacerebbe infatti è quello di Wesley, ventunenne brasiliano del Flamengo che si sta mettendo in mostra al Mondiale per Club e che ha ricevuto la sua prima chiamata in nazionale grazie a Carlo Ancelotti ma per cui servono almeno 30 milioni, visto il rifiuto dei rossoneri dei 25 milioni offerti dallo Zenit San Pietroburgo.