Calciomercato Roma News/ Hysaj dopo Veretout? Lo stesso agente… (ultime notizie)

Nel calciomercato della Roma si aggiunge un tassello di un possibile obiettivo. Elseid Hysaj piace alla formazione giallorossa da tempo: il terzino del Napoli potrebbe lasciare il club partenopeo solo a fronte di un’offerta importante, con il presidente Aurelio De Laurentiis che parte da una base di 20 milioni di euro. Troppo al momento per la Roma, ma i giallorossi potrebbero giocarsi un importante asso nella manica. Il procuratore di Hysaj è in fatti lo stesso di di Veretout (Giuffredi), che sta lavorando per il passaggio del centrocampista francese nella Capitale. E nella giornata di martedì con Giuffredi si è parlato anche del terzino albanese. La valutazione del Napoli come detto è altra ma la Roma conta di incassarne 30 milioni di euro per la cessione di Florenzi, ormai segnalato sul piede di partenza e che piace da tempo all’Inter di Antonio Conte, che ha sempre avuto grande considerazione dell’esterno romano.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: INCONTRO PER ALDERWEIRELD

Il calciomercato della Roma si muove comunque con decisione anche per gli obiettivi in difesa e ce n’è uno in particolare divenuto d’attualità ormai da diversi giorni. Secondo quanto riportato da Sky, la Roma ha fissato ufficialmente un incontro con l’entourage di Alderweireld. Il difensore belga viene valutato 28 milioni di euro dal Tottenham, ovvero il costo della sua clausola rescissoria al netto della percentuale corrisposta al giocatore, ma i giallorossi stanno lavorando ai fianchi con Franco Baldini per chiudere l’accordo con il giocatore per poi provare a convincere gli Spurs a ridimensionare le note richieste. Nota importante a margine per il mondo giallorosso, Daniele De Rossi avrebbe scelto la squadra con la quale proseguire la propria carriera. Sarebbe ormai fatto l’accordo con gli argentini del Boca Juniors, che da tempo corteggiano il centrocampista grazie al lavoro del DS Nicolas Burdisso, ex difensore giallorosso.

