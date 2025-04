CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SI LAVORA PER TENERE SAELEMAEKERS

Dopo Eldor Shomurodov, per il calciomercato Roma l’obiettivo potrebbe essere quello di tenere in giallorosso anche Alexis Saelemaekers per la prossima stagione. La Roma infatti è soddisfatta dalle prestazioni dell’esterno destro belga classe 1999, che in questa stagione è in prestito dal Milan. I rossoneri però, dopo averlo mandato per un anno a Bologna e adesso a Roma, vorrebbero naturalmente incassare da una cessione definitiva di Saelemaekers e sembra che adesso ci sia anche un prezzo come base.

Infatti, per tenere Saelemaekers alla Roma i giallorossi dovrebbero mettere sul piatto fra i 20 e i 25 milioni di euro. Facile pensare che questa trattativa possa intrecciarsi a quella per Tammy Abraham, quindi sicuramente il calciomercato Roma sarà destinato a un legame forte con le vicende del Diavolo in estate. Tutto questo sempre che non abbia la meglio la pista estera: infatti sulle tracce di Alexis Saelemaekers c’è anche il Nottingham Forest, che sta vivendo una stagione eccellente in Premier League, anche se il belga preferirebbe restare alla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IGOR PAIXAO IN ATTACCO?

Sono certamente i giocatori offensivi a tenere banco in questi giorni per il calciomercato Roma e allora, per un Alexis Saelemaekers da provare a trattenere, ci sono anche diversi nomi seguiti in entrata, tra i quali non è da sottovalutare la suggestione legata al nome di Federico Chiesa, ma forse con Igor Paixao come ipotesi più concreta. Parliamo dell’ala sinistra brasiliana classe 2000 del Feyenoord, che con gli olandesi sta avendo una stagione molto positiva, come certificano 14 gol più 17 assist fra Eredivisie e Champions League, dove Paixao ha avuto modo di affrontare Milan e Inter facendo la conoscenza del calcio italiano.

Certo, questa doppia cifra doppia attira su Paixao l’interesse di molte squadre europee e questo potrebbe complicare la trattativa, la Roma potrebbe mettere magari sul piatto un ruolo da protagonista immediato che altrove sarebbe più difficile da ottenere per il brasiliano. Di certo la capacità di saltare l’uomo e di inserirsi in area per il passaggio vincente o per segnare in prima persona farebbero molto comodo alla Roma, che in questa stagione ha mostrato spesso difficoltà in zona gol, chissà se sarà Paixao il nome giusto…