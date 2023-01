CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ I sostituti di Zaniolo, Shomurodov in bilico e Smalling…

Calciomercato Roma news, Mourinho e i sostituti di Nicolo Zaniolo

Il tormentone di calciomercato riguardante l’addio di Nicolò Zaniolo è l’argomento principale per quanto riguarda la Roma in questi giorni di trattative. Vicino al Tottenham, che però non avrebbe convinto i giallorossi soprattutto per quanto concerne la formula dell’operazione, ed accostato anche al Milan, che potrebbe inserirsi nella corsa al giocatore, Zaniolo non è stato convocato per la sfida in casa dello Spezia ed ai microfoni di DAZN il tecnico José Mourinho ha parlato dei possibili sostituti dell’azzurro: “Ho già letto i nomi di Deulofeu e Ziyech ma noi ancora non ci pensiamo. Solbakken ha bisogno di tempo, ha giocato pochi minuti in due partite senza toccare il pallone. Non sa ancora i movimenti difensivi della squadra ma è un ragazzo con talento. Con Solbakken e Volpato abbiamo grande talento lì. Poi abbiamo quel piccolino che gioca poco come Dybala. La mia sensazione è che il 1° febbraio sarà qui. Il mercato è aperto ed esiste la voglia di Nicolò di andare. Secondo me però rimarrà”.

Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato, gm Roma: "A volte gli interessi individuali..."

Anche il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino aveva smentito nella giornata di ieri una trattativa in corso per il trasferimento di Gerard Deulofeu alla Roma mentre secondo footballinsider247.com il Tottenham avrebbe proposto Bryan Gil come contropartita tecnica per abbassare le richieste dei capitolini.

DEULOFEU ALLA ROMA?/ Calciomercato news, Marino: "Ad oggi nessuna trattativa ma..."

Calciomercato Roma news, Eldor Shomurodov rimane in partenza

Alla Roma rimane in bilico anche la posizione di Eldor Shomurodov per questa finestra invernale di calciomercato. Finito nel mirino di Cremonese, Spezia e Torino, il suo addio alla Capitale è al momento frenato dalla volontà di questi club di aggiudicarsi il centravanti uzbeko solamente in prestito. Secondo Tuttomercatoweb.com, il Lille potrebbe inserirsi accaparrandosi l’ex genoano a titolo definitivo ma offrendo di meno rispetto a quanto richiesto dalla Roma e si attendono nuovi sviluppi in questo senso.

Calciomercato Roma news, Smalling all’Inter al posto di Milan Skriniar

Intanto la Roma sta valutando anche qualche situazione interna in questo mese di calciomercato, come ad esempio quella riguardante il rinnovo del contratto di Chris Smalling. In scadenza a giugno 2023, il general manager Tiago Pinto ha già dichiarato di voler proseguire il rapporto con il centrale inglese che però, come riporta Calciomercato.com, sarebbe finito nel mirino dell’Inter che potrebbe dover aver bisogno di rimpiazzare Milan Skriniar, sempre più vicino al Paris Saint-Germain.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ziyech al posto di Zaniolo, il Bournemouth chiede Viña

© RIPRODUZIONE RISERVATA