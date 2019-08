Calciomercato Roma News/ Icardi ora può scegliere i giallorossi! (ultime notizie)

Continua a gravitare attorno l’attacco il calciomercato della Roma e dopo aver parlato di Alexis Sanchez torna protagonista a sorpresa Mauro Icardi. Secondo SportMediaset pare che il calciatore argentino possa scendere a patti con i nerazzurri e accettare una destinazione diversa dalla Juventus. La squadra giallorossa sarebbe per lui una grande possibilità per il futuro, magari provando a ripercorrere le tappe del suo connazionale Gabriel Omar Batistuta l’ultimo in grado di vincere un titolo nella capitale. Attenzione anche al possibile scambio tra Edin Dzeko e Maurito, con conguaglio in favore dei meneghini. Nella seconda metà di agosto potrebbero dunque esserci degli importanti colpi di scena per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma news, Olsen e i dubbi sul suo futuro

Robin Olsen lascerà la Roma in questa sessione di calciomercato. Il portiere svedese ha deluso le aspettative di una squadra che in due stagioni si era vista sfuggire prima Szczesny e Alisson. Papere su papere, mancanza di personalità, l’estremo difensore non è riuscito a convincere, diventando protagonista negativo della stagione giallorossa. Ieri pomeriggio sembrava fatta per il suo passaggio al Montpellier, situazione che però ha subito una brusca frenata con i transalpini che alla fine hanno acquistato Geronimo Rulli dalla Real Sociedad. L’estremo difensore sicuramente non rimarrà nella capitale assodato che il titolare sarà Pau Lopez e dietro di lui vedremo agire Antonio Mirante.

