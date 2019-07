Calciomercato Roma news/ Icardi ritorna un sogno (im)possibile (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma vede riaprirsi una trattativa che sembrava ormai tramontata: quella che potrebbe portare Mauro Icardi in giallorosso. Non è un mistero che la formazione capitolina stia cercando una punta di peso e prestigio, con Gonzalo Higuain che resta una soluzione alla finestra, ma di difficile praticabilità. Così come difficile sembrava l’arrivo del bomber dell’Inter, ma i contatti delle ultime ore tra giallorossi e nerazzurri si sono intensificati e ci sarebbe la disponibilità dell’Inter a trattare per il cartellino. Il grande ostacolo però resta l’ingaggio, Icardi non solo ha uno stipendio alto di partenza, ma lasciando l’Inter vorrebbe aumentare sensibilmente i suoi guadagni, con parametri che al momento sarebbero fuori mercato per la Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DZEKO VERSO L’ADDIO

I contatti di calciomercato tra Roma e Inter si stanno intensificando molto perché i giallorossi continuano a parlare di Edin Dzeko con i nerazzurri. Un obiettivo di mercato mai nascosto da parte dell’Inter, con Antonio Conte che aveva inserito il bosniaco nella sua lista della spesa sin dall’inizio della sua avventura milanese. La trattativa si è bloccata perché a dispetto dell’accordo col giocatore le due società non avevano mai trovato un’intesa, con la Roma infastidita proprio dal fatto che Dzeko avesse preso contatti con l’Inter bypassando il club. I segnali però sembrano positivi, la Roma accetterebbe 15 milioni di euro per lasciar partire il suo bomber e questa trattativa potrebbe far decollare quella, clamorosa, che porterebbe Mauro Icardi nella Capitale.

