Calciomercato Roma News/ Idea Guerreiro per la fascia, c’è il Newcastle su Ibañez

CALCIOMERCATO ROMA: GUERREIRO PER LA FASCIA

Il calciomercato Roma sembra orientato, almeno in questi giorni nei quali chiaramente si prova ad anticipare la concorrenza in vista della sessione estiva, a rinforzare le corsie laterali: quest’anno José Mourinho ha avuto non pochi problemi con gli infortuni e lo stesso Leonardo Spinazzola, che comunque dovrebbe essere confermato, si è trascinato a lungo quel grave ko subito agli Europei. Dunque, Tiago Pinto starebbe visionando un potenziale profilo a parametro zero: Raphael Guerreiro, terzino sinistro del Borussia Dortmund con cui gioca dal 2016. Pari età di Spinazzola, con grande esperienza internazionale: ha giocato 40 partite in Champions League e 62 con la nazionale portoghese, titolare in due Mondiali e due Europei.

Un giocatore che rispetto agli esterni che Mourinho ha in rosa segna di più (39 reti con il Borussia Dortmund) ma che in un 3-4-2-1 dovrebbe adattarsi, pur avendo comunque caratteristiche di spinta. La Roma lavora per prelevarlo a parametro zero; da valutare cosa succederà con gli altri giocatori giallorossi, perché Rick Karsdorp potrebbe partire mentre è in bilico la situazione di Nicola Zalewski, che pur avendo giocato parecchio come titolare potrebbe esplorare altre strade. Si vedrà, per ora siamo alle indiscrezioni di fine aprile e dunque ci sarà tutto il tempo per definire un’operazione che comunque per la Roma potrebbe essere importante.

IBAÑEZ VERSO LA PREMIER LEAGUE?

Chiaramente il calciomercato Roma lavora anche in uscita, o meglio: deve valutare le possibili offerte che eventualmente pervengano ai suoi giocatori. Uno di questi è Roger Ibañez, un titolarissimo nelle due stagioni in cui i giallorossi sono stati allenati da José Mourinho: colonna della difesa a tre davanti a Rui Patricio, il brasiliano avrebbe attirato le attenzioni del Newcastle che, anche (ma non solo) grazie all’avvento del fondo PIF, dopo gli anni difficili è diventato un club che può realmente ambire al ritorno in Champions League, attualmente terzo in Premier League e reduce ad esempio dal roboante 6-1 al Tottenham, con cinque gol segnati nei primi 21 minuti di gioco.

Ibañez si inserirebbe in una difesa che è al momento la meno battuta del campionato inglese; Eddie Howe gioca a quattro ma il brasiliano certamente ha le caratteristiche per adattarsi. Da vedere quale sarà l’eventuale offerta (il contratto scade nel 2025) e magari le potenzialità delle due squadre: in questo momento sia la Roma (che ci può entrare pure dall’Europa League) che il Newcastle sono in piena corsa per qualificarsi in Champions League, la decisione di Ibañez potrebbe dipendere da questo anche se poi i Magpies minacciano grandi investimenti per trasformare la squadra in una corazzata…











