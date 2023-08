CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Marcos Leonardo. Renato Sanches, ci siamo (2 agosto 2023)

Il calciomercato della Roma è sempre pieno di sorprese e il club giallorosso sembra essere molto attivo nel cercare giovani talenti da inserire nella propria rosa. Tra i nomi tornati prepotentemente nei radar della Roma c’è quello di Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos, considerato uno dei principali giovani talenti del calcio brasiliano.I giallorossi hanno ripreso i contatti per il giovane brasiliano, dopo che la trattativa sembrava essersi quasi sfumata con l’interessamento della Lazio, che è stata vicina a chiudere l’affare.

Tuttavia, ora l’interesse della Roma è diventato molto più concreto, con il club che sta seguendo quattro profili in Sudamerica, ma il nome di Marcos Leonardo è quello attualmente più “caldo” nelle idee del club. Il talentuoso attaccante classe 2003 sta facendo molto bene con il Santos, segnando 5 gol nelle ultime quattro partite e un totale di 14 gol in 30 partite disputate con la maglia del club brasiliano nel 2023. Questi numeri importanti hanno attirato l’attenzione di diversi club, con la Lazio che aveva offerto circa 12 milioni di euro (bonus inclusi) per il suo cartellino, proposta rifiutata dal Santos. Altre società sono pronte ad affondare, ma la Roma sta lavorando per cercare di anticipare la concorrenza.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FUMATA BIANCA A CENTROCAMPO

Nelle prossime ore ci sarà una riunione importante tra l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, e il Santos, per cercare di andare avanti nella trattativa di calciomercato con la Roma. Marcos Leonardo ha già dato il suo ok al trasferimento ai giallorossi, quindi ora tutto dipende dal Santos, un club notoriamente ostico nelle trattative, che vorrebbe trovare un sostituto prima di privarsi dell’attaccante. Il tempo stringe, dato che il mercato in entrata in Brasile chiude il 2 agosto.

Nel frattempo, sembra che un altro affare di calciomercato sia quasi fatto per la Roma, questa volta riguardante Renato Sanches, il centrocampista portoghese di 25 anni attualmente al Paris Saint Germain. Secondo le ultime notizie di calciomercato, Sanches arriverà alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha avuto un’annata condizionata da problemi fisici e ha collezionato solo 22 presenze. Dopo quattro stagioni in Francia, considerando anche il periodo al Lille dal 2019 al 2022, Sanches si appresta a iniziare una nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa.

