Calciomercato Roma news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il brasiliano arriva passando dall'Everton 3 luglio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA STRATEGIA PER WESLEY

Il calciomercato Roma prosegue la sua ricerca verso un nuovo esterno destro da mettere agli ordini del tecnico Gian Piero Gasperini. Il profilo individuato come primo obiettivo per sistemare l’organico in quella zona del campo è Wesley, terzino brasiliano di proprietà del Flamengo con cui ha saputo mettersi in luce nel corso del Mondiale per Club 2025.

Il ventunenne è legato al club rossonero con un contratto valido fino al 31 dicembre 2028 e già nella passata stagione il Gasp sembrava desiderarlo per la sua Atalanta. Tuttavia, la richiesta dei brasiliani per il cartellino del ventunenne è di 30 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal direttore sportivo Massara che, insieme con i suoi collaboratori, vorrebbe provare ad aggiudicarsi il terzino ad un costo inferiore.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la proprietà dei Friedkin starebbe studiando una strategia per accaparrarsi Wesley smorzando le spese del suo ingaggio. L’idea sarebbe quella di farlo firmare con l’Everton, altra società che milita in Premier League sempre di proprietà della famiglia americana, per poi girarlo in prestito e mandarlo a giocare in Italia appunto con la Roma.

L’arrivo di Wesley a destra sarebbe funzionale anche nell’ottica di avere già i due esterni di difesa pronti per la nuova stagione, dato che a sinistra Angelino sembra destinato a rimanere nella Capitale. L’alternativa di cui si è parlato nelle ultime ore riguarda Nadir Zortea del Cagliari. In questo caso la Roma potrebbe dover sborsare non più di 10 milioni di euro per soddisfare la richiesta dei sardi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL BOCA NON MOLLA PAREDES

Il calciomercato Roma continua nel frattempo a vivere il tormentone legato alla possibile partenza di Leandro Paredes. Lo stesso giocatore, attraverso alcune dichiarazioni, non ha mai escluso questa eventualità anche per l’immediato futuro. Nelle scorse settimane il Boca Juniors si è messo sulle tracce del centrocampista con l’intenzione di riportarlo alla base anche grazie all’utilizzo della clausola da 3,5 milioni di euro esercitabile esclusivamente dagli argentini ma il termine valido per la sua attivazione è ormai scaduto.

Stando a quanto emerso in queste ore, gli Xeneizes non avrebbero comunque deciso di mollare la pista che riporterebbe Paredes a Buenos Aires, intavolando una trattativa con la Roma a prescindere dalla cifra precedentemente fissata con la clausola. Arrivato ad agosto 2023 dal Paris Saint-Germain, Paredes ha un contratto ancora valido fino al 2026 con i capitolini.

I sudamericani starebbero prendendo contatto con la società di Trigoria magari per ridurre i 3,5 milioni di euro iniziali mentre il calciatore avrebbe provato a convincere il compagno di squadra Paulo Dybala a seguirlo per vestire la maglia del club con cui aveva esordito nel calcio professionistico. Una suggestione per il calciomercato Roma allettante per La Joya essendo a sua volta da sempre un grande tifoso dell’attuale presidente del Boca Juan Roma Riquelme pur avendo giocato nell’Instituto Cordoba.