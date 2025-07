CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I ROSSONERI TRATTENGONO WESLEY

E’ praticamente diventato un tormentone della sessione estiva quello riguardante l’acquisto di Wesley per il calciomercato Roma. Prosegue infatti il lungo tira e molla fra le parti al fine di portare a termine la trattativa e regalare al tecnico Gian Piero Gasperini quell’esterno brasiliano che era stato già individuato come rinforzo utile per la sua ex squadra, ovvero l’Atalanta.

Nei giorni scorsi, a margine della partita vinta in casa contro il San Paolo, il calciatore sotto contratto con il Flamengo non aveva certo nascosto il fatto di non conoscere il proprio futuro, rimettendolo piuttosto nelle mani della società per cui gioca e degli agenti che curano i suoi interessi professionali. L’esterno aveva però anche spiegato di essere pronto a lasciare i rossoneri dopo quel match.

Proprio lo stesso club carioca ha inoltre voluto prendere una posizione ufficiale in merito all’eventuale cessione di Wesley pubblicando un comunicato sul suo sito ufficiale. Nella nota si può leggere che il Mengao non ha alcuna intenzione di vendere i giocatori presenti all’interno del prorio organico se non per le cifre stabiliti dai dirigenti e che al momento non sarebbe in ogni caso in corso alcuna trattativa in questo senso.

Il Flamengo ha voluto dunque mettere i puntini sulle i e frenare l’impeto di intermediari e procuratori che potessero tentare i suoi giocatori spingendoli a lasciare Rio de Janeiro. Ad oggi è evidente che la Roma dovrà mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro per aggiudicarsi Wesley nonostante abbia già preparato un contratto quinquennale da 2 milioni di euro più bonus all’anno per il ventunenne.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CREMONESE VICINA A GOLLINI

Il calciomercato Roma continua nel frattempo ad operare anche in uscita se si parla di quegli elementi destinati a trovare pochissimo spazio durante la prossima stagione agli ordini del Gasp. Chi fa parte di questo elenco è senz’altro Pierluigi Gollini, acquistato a gennaio prelevandolo dal Genoa ma mai impiegato sul terreno di gioco nelle tre competizioni disputate dai capitolini.

Stando alle indiscrezioni più recenti sul calciomercato Roma, il destino di Gollini, che non ha mai raccolto più di dieci presenze stagionali dall’esperienza vissuta con il Tottenham nel 2021/2022, sembra essere in Lombardia e nello specifico a difesa dei pali di una squadra neo promossa in Serie A, ovvero la Cremonese. I grigiorossi avrebbero appunto intensificato i contatti con i romanisti per definire l’operazione che a questo punto potrebbe essere completata fra questa e la prossima settimana.