Il calciomercato Roma tenterà l'acquisto di Leon Bailey o Jonathan Rowe in attacco. Anass Salah-Eddine piace in Spagna

Calciomercato Roma News: Anass Salah-Eddine può già partire

Dopo i primi colpi con i quali sono state soddisfatte parte delle richieste di Gasperini il calciomercato Roma si è fermato rischiando anche di perdere alcuni pezzi importanti, come Manu Koné desiderio di squadre avversarie, la società è infatti da tempo alla ricerca di almeno un altro giocatore offensivo oltre che un centrocampista e un esterno che però arriverebbero solo in caso di cessione.

Il nuovo tecnico non sembra essere fin qui troppo contento della situazione della rosa ma la società giallorossa ha ricevuto diversi no da parte di giocatori che non gradiscono la destinazione.

Nel frattempo allora la squadra della capitale si sta concentrando sul portare a termine le cessioni dei giocatori non più parte del progetto o da cui si potrebbe ottenere una cifra da reinvestire in altre zone di campo e che soprattutto aprirebbero lo spazio ad altri acquisti.

Uno di questi è senza dubbio l’olandese Anass Salah-Eddine che lo scorso gennaio è sbarcato in Italia per 8,5 milioni dal Twente, a mostrarsi interessato è ora l’Elche che tornato ne La Liga vuole riuscire a ottenere la salvezza, gli spagnoli però sarebbero disposti ad offrire solo un prestito con diritto di riscatto con possibilità che diventi obbligo in caso di salvezza.

Calciomercato Roma News: Jonathan Rowe o Leon Bailey le alternative all’inglese

Il reparto offensivo è invece quello dove il calciomercato Roma cercherà di operare nuovamente, l’obiettivo era Jadon Sancho e la trattativa sembrava essere ad un passo dalla conclusione ma l’inglese ha rifiutato la destinazione imponendo così alla dirigenza di seguire altre piste.

Una di queste è l’esterno giamaicano di ventotto anni che gioca nell’Aston Villa Leon Bailey per cui i giallorossi dovrebbero essere disposti ad investire 30 milioni viste anche le altre cessioni concluse nello stesso ruolo dalla squadra di Birmingham e l’importante del calciatore nel 4-2-3-1 di Unai Emery.

Parallelamente quindi è stata sondata la pista di Jonathan Rowe, esterno inglese classe 2003 che la scorsa estate è stato acquistato dall’Olympique de Marseille con cui ha giocato 30 partite nelle quali è riuscito a realizzare 3 gol e 3 assist, il calciatore piace molto a Gasperini per la sua duttilità su entrambe le fasce ma il club francese ha già un accordo con il Bologna a cui il giocatore deve ancora rispondere.

In caso di risposta negativa i giallorossi si fionderebbero immediatamente offrendo tra i 15 e i 20 milioni bonus compresi, anche in quel caso però servirà convincere il giocatore di lasciare la possibilità di giocare in Champions League.