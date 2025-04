Calciomercato Roma News: Mats Hummels vicino al ritorno in Germania

Il calciomercato Roma nei mesi successivi alla chiusura di quello estivo era riuscito a completare due colpi che sulla carta sembravano poter essere impattanti sulla rosa dei giallorossi ma che alla fine si sono rivelati dei flop per prestazioni e per la chiusura dell’avventura in Italia che potrebbe essere anticipata da entrambi. Il primo è Mario Hermoso che ha già lasciato la Roma dopo solo tre mesi dal suo arrivo da svincolato, il centrale spagnolo infatti ha deciso di lasciare la squadra di Ranieri dove non riusciva a trovare spazio per assicurarsi più minutaggio al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Chi invece potrebbe salutare alla fine del campionato è Mats Hummels che dopo aver guadagnato un posto da titolare all’arrivo di Ranieri ora non è più ai piani alti delle gerarchie del tecnico tanto da arrivare a meditare al ritiro dal calcio giocato, si è aperta però una nuova possibilità negli ultimi giorni con il suo vecchio club, il Borussia Dortmund, che si è proposto di riportarlo a casa prima del Mondiale per Club. I gialloneri infatti hanno avuto qualche difficoltà in difesa senza il loro capitano e l’infortunio di Schlotterbeck preoccupa la dirigenza che quindi vorrebbe un difensore già pronto.

Facundo Medina il nuovo perno della difesa, Abraham può essere riscattato

Il compito del calciomercato Roma sarebbe quindi quello di sostituire il tedesco, i nomi sono diversi da Solet, che piace a mezza Serie A Inter e Napoli su tutte, a Balerdi ma nelle ultime ore si è alzata la possibilità di vedere in giallorosso Facundo Medina, difensore argentino di 25 anni che milita in Francia con il Lens. I due club hanno costruito un rapporto lo scorso anno con la trattativa per Danso ma a differenza dell’austriaco, l’argentino dovrebbe avere un costo più elevato, tra i 25 e i 30 milioni di euro, in questi anni al centro della difesa a 3 ha guidato i francesi in Europa e potrebbe essere il giusto tassello mancante per il reparto arretrato giallorosso.

Per finanziare l’operazione, il calciomercato Roma dovrebbe sicuramente completare delle cessioni, una di queste potrebbe essere inaspettata, quella di Tammy Abraham che fino a poche settimane fa sembrava pronto a ritornare nella capitale ma che con le ultime prestazioni sta convincendo la dirigenza rossonera a riscattarlo. A differenza di quello che vorrebbe la Roma però il Milan non sarebbe incline allo scambio con Saelemaekers, visto che la cessione del belga potrebbe portare una cifra interessante, ma se le richieste giallorosse dovessero essere troppo elevate anche i rossoneri potrebbero pensare di inserirlo nella trattativa di calciomercato.