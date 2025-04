Calciomercato Roma News: Jan-Carlo Simic il futuro della difesa

Il calciomercato Roma sembra aver definito quali siano le zone di campo dove è necessario intervenire il prima possibile per la prossima stagione per dare al prossimo tecnico, di cui non si sa ancora l’identità, una squadra pronta per lottare a qualcosa di importante. Ghisolfi dovrà quindi sicuramente lavorare per aggiungere almeno un tassello in difesa dove si cercherà di non far partire i titolari di questa stagione, e si punterà poi ad un altro attaccante che possa allungare le rotazioni che avranno Dovbyk e Shomurodov o dare la possibilità di avere un attacco a due.

Il nome del calciomercato Roma per la difesa è nuovo e mai accostato ai giallorossi nei mesi passati ed è quello di Jan-Carlo Simic, difensore serbo classe 2005 dell’Anderlecht con un passato nel Milan, si è trasferito questa estate in Belgio dove è diventato un giocatore fondamentale per la squadra avendo collezionato 30 presenze in Jupiler Pro League riuscendo anche a realizzare 3 gol. La squadra belga valuta il ragazzo intorno ai 7 milioni e probabilmente con 10 la trattativa si potrebbe chiudere portando a Roma un giovane interessante con caratteristiche che nessuno degli attuali giocatori possiede.

Le ottime prestazione in fase offensiva hanno portato poi il calciomercato Roma a mettere gli occhi su un nuovo obiettivo per l’attacco giallorosso proveniente dal nostro campionato, il nome è quello di Mateo Pellegrino attaccante argentino ventitreenne che è arrivato a gennaio a Parma dal Velez Sarsfield e ha già realizzato 3 gol e 1 assist in 9 presenze. Nonostante l’altezza non elevata è un attaccante che punta molto sulla forza fisica e sulla cattiveria agonistica piuttosto che sulla tecnica, che comunque da buon argentino è di primissimo livello e andrebbe a dare una vera alternativa a Dovbyk.

Sembra poi vicino il trasferimento a titolo definitivo al Benfica del terzino svedese Samuel Dahl, acquistato in estate dal Djurgarden per 4 milioni in giallorosso non ha quasi mai sceso in campo, a gennaio è stato girato in prestito in Portogallo dove invece ha raccolto diverse presenze nel sistema con la difesa a 3 del tecnico Bruno Lage. Ora il giocatore ha chiesto di poter rimanere a Lisbona anche nelle prossime stagioni ma il Benfica dovrà essere disposto a spendere 5 milioni per il riscatto o la Roma dovrà accettare di abbassare le sue pretese per la cessione di un giocatore considerato un esubero.