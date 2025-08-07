Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. No al Parma per Marcaccini 7 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA SITUAZIONE DI PELLEGRINI E CELIK

La dirigenza della Roma non sta valutando solamente nuovi acquisti per rinforzare l’organico in questo mese di calciomercato. In rosa ci sono infatti alcuni elementi che non sembrano aver convinto il tecnico Gasperini, come ad esempio Dovbyk che piace al Milan, e si sta provando a trovare una soluzione così da soddisfare le varie parti in causa.

Ai giallorossi farebbe appunto comodo del denaro da reinvestire in entrata e questo potrebbe arrivare tramite le cessioni. Un elemento dell’organico che potrebbe dire addio alla Capitale è Zeki Celik, finito nel mirino del Galatasaray. I turchi stanno guardando spesso in Serie A per migliorarsi e sarebbero più che felici di riportare il giocatore in Patria avendolo individuato come rinforzo per la corsia bassa di destra.

Nelle prossime settimane il club allenato da Okan Buruk potrebbe dunque fare sul serio nel trattare con la Roma per il trasferimento di Celik, in scadenza di contratto a giugno 2026. Rimane poi anche in bilico la posizione del capitano Lorenzo Pellegrini, sempre impegnato a recuperare dal grave infortunio rimediato durante la scorsa annata.

I rumors rivelano che la Roma non starebbe pensando realmente di cedere l’Azzurro se non a fronte di offerte importanti. Il calciatore, molto attaccato alla maglia, potrebbe però decidere di vivere un’avventura altrove dopo le difficoltà incontrate nel recente passato e nel suo futuro ci sarebbe la Premier League. Compagini come il Bournemouth ed il Crystal Palace starebbero appunto monitorando Pellegrini e non è escluso che arrivino presto delle proposte ufficiali.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NIENTE MARCACCINI PER IL PARMA

Il vivaio della Roma è senz’altro uno dei migliori presenti nel nostro Paese ed in fase di calciomercato ci sono sempre squadre che vorrebbero accaparrarsi i talenti che crescono nella Capitale. L’ultima società ad aver messo gli occhi su un giovane tesserato dei giallorossi è il Parma, a cui piacerebbe parecchio aggiudicarsi uno come Alessio Marcaccini.

Pur non avendo vinto lo Scudetto di categoria, il portiere classe 2006 ha saputo distinguersi aiutando i suoi a chiudere in vetta alla stagione regolare con ventotto reti subite in ventidue partite, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni. Aggregato più di una volta alla prima squadra, Marcaccini non ha avuto poi modo di scendere in campo ma i capitolini hanno respinto l’assalto dei ducali ritenendolo incedibile. Possibile dunque che il sedicenne continui a farsi valere a livello giovanile per poi esordire tra i grandi.