CALCIOMERCATO ROMA NEWS, L’INCONTRO PER IL RINNOVO DI SVILAR

Il calciomercato Roma è impegnato su più fronti quando manca ormai pochissimo all’ufficialità di Gian Piero Gasperini come allenatore della prima squadra. Uno degli aspetti più caldi in questi giorni che precedono l’inizio effettivo della sessione di trattative è il rinnovo del contratto di Mile Svilar, portiere in scadenza nel giugno del 2027 e quindi fra un paio di stagioni. Il rendimento dell’estremo difensore è stato importante nella qualificazione alle coppe europee conquistata dalla Roma durante la difficile annata calcistica appena conclusa ed il club pare convinto nel voler puntare ancora a lungo su di lui.

Calciomercato Roma News/ Sul bomber Ghisolfi, in vantaggio sulla Juve! Sul gigante tedesco...

Il venticinquenne belga naturalizzato serbo è però nel mirino del Milan, squadra che potrebbe presto lasciar partire il titolare Mike Maignan in direzione Chelsea. Intercettato da La Repubblica nella giornata di ieri, Svilar ha sottolineato che il suo procuratore non sarebbe affatto un problema nel trovare l’intesa con il club. La richiesta di 3,6 milioni di euro per cinque anni, con opzione per altre tre stagioni, non è stata ancora nè respinta nè accettata dai capitolini e lo stesso Svilar ha confermato che arriveranno novità al riguardo in queste settimane.

Calciomercato Roma News/ Duello per Lucumì, Le Fée al Sunderland e Ghisolfi si tiene Svilar (4 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIU’ RASPADORI CHE WOLTEMADE

I rinnovi non sono però l’unico aspetto su cui il calciomercato Roma si sta concentrando. I giallorossi mirano infatti a migliorare la rosa in più reparti e per quanto concerne quello avanzato sembrava essere finito nel mirino il profilo di Nick Woltemade, di proprietà dello Stoccarda fino a giugno del 2028. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, i capitolini non avrebbero ancora preso contatto col calciatore nè tantomeno con la società tedesca per trattare il ventitreenne originario di Brema a fronte di una richiesta da 40 milioni di euro per il cartellino dello stesso.

Calciomercato Roma News / No a Dovbyk, un giovane talento per l'attacco (3 Giugno 2025)

Un altro profilo che potrebbe fare al caso della Roma in attacco è quello di Giacomo Raspadori, da tempo accostato a mister Gasperini che lo avrebbe allenato volentieri anche all’Atalanta. Fresco vincitore del suo secondo Scudetto con il Napoli, il classe 2000 sarebbe disposto a trovarsi una nuova sistemazione se riceverà indicazioni riguardo al suo impiego come alternativa di lusso per la nuova annata calcistica coi partenopei di mister Conte e la Roma è pronta ad aggiudicarselo nonostante un contratto valido fino a giugno 2028 pure per lui.