CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CRISTANTE VERSO IL COMO

In questi giorni il calciomercato Roma vive dell’attesa per l’ufficializzazione del nuovo allenatore, intanto però la società giallorossa sta già pensando alla rosa per la prossima stagione: si parla anche e soprattutto di uscite per calciatori che non fanno più parte del progetto o potrebbero essere sacrificati per fare cassa. Uno di questi è Bryan Cristante, veterano della Roma: arrivato nel 2018, potrebbe terminare la sua avventura nella capitale dopo sette stagioni e oltre 300 presenze, nonostante un contratto in scadenza nel 2027 sembra che il suo futuro possa essere lontano dalla Roma anche se con Claudio Ranieri Cristante ha saputo ritrovare una maglia da titolare.

Calciomercato Roma News/ Possibile il ritorno di Dzeko, contatti esplorativi per Gosens (15 maggio 2025)

Sulle tracce del trentenne c’è l’ambizioso Como, che vuole aumentare la sua dose di esperienza affiancando giocatori navigati ai tanti giovani che fanno parte del progetto: stando alle ultime indiscrezioni lo stesso Cristante avrebbe in via di massima aperto alla soluzione, stuzzica l’idea di vivere una nuova esperienza in una squadra che potrebbe concretamente puntare alla qualificazione in Europa già nella prossima stagione. Si parla di 10 milioni per il trasferimento del centrocampista al Como, forse anche meno: non c’è ancora nulla di certo né appunto di già fatto, ma l’offerta sarebbe sul tavolo e presto potremmo arrivare alla conclusione della trattiva per il calciomercato Roma.

Calciomercato Roma News/ C'è l'ipotesi di un grande ritorno, ma un big si allontana!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA SITUAZIONE DI ABDULHAMID

Sempre sul fronte cessioni, bisogna riferire che il calciomercato Roma potrebbe piazzare anche quella di Saud Abdulhamid. Il terzino del 1999 ha rappresentato la sorpresa giallorossa di questa stagione, dopo una carriera interamente nella sua Arabia Saudita è sbarcato a Trigoria dall’Al Hilal e c’erano parecchi dubbi, o quantomeno domande, circa il suo reale utilizzo. Presto detto: con Daniele De Rossi e Ivan Juric Abdulhamid non ha praticamente mai giocato, le cose a dire il vero non sono troppo cambiate con Claudio Ranieri ma, sotto la sua gestione, il terzino è entrato nella storia diventando il primo saudita di sempre a segnare in una competizione Uefa, precisamente in Europa League contro il Braga.

Calciomercato Roma News/ Operazione in chiusura per un giovane talento Usa, dall'Atletico il terzino destro!

A oggi però siamo ancora fermi a otto presenze stagionali per appena 498 minuti: anche se la Roma non è esattamente blindata sulla corsia destra il futuro di Abdulhamid potrebbe essere segnato, su di lui c’è sempre l’interesse della Ligue 1 e infatti bisogna dire che in passato soprattutto Tolosa e Reims avevano bussato alla sua porta, offerte rifiutate da Saud che ha provato la carta Roma per lanciarsi nel calcio europeo. La cosa non gli è riuscita benissimo, ma comunque il calciatore si è messo in mostra e ora, a 25 anni, potrebbe diventare protagonista altrove, vedremo se matureranno trattative concrete.