Calciomercato Roma News/ Il punto sulle fasce: Berardi e Bernardeschi in stallo

CALCIOMERCATO ROMA: CON FRATTESI ARRIVA BERARDI?

In questi giorni il calciomercato Roma sta lavorando soprattutto a due piste: è praticamente fatta per il ritorno di Davide Frattesi, ma ci sono passi avanti anche per Gonçalo Guedes. Due nomi che tecnicamente sono legati a quello di Domenico Berardi: uno per squadra di appartenenza (il Sassuolo ovviamente), l’altro perché si tratta di un esterno offensivo e dunque José Mourinho potrebbe avere a disposizione giocatori interessanti con cui eventualmente tornare al 4-2-3-1, suo modulo di riferimento nel corso della carriera (al netto di aver giocato con la difesa a tre nell’ultima stagione).

La situazione di Berardi però è tutt’altro che delineata: il calciatore, come rivelato in una recente intervista a Chi (corroborato dalla moglie), ha sostanzialmente aperto all’addio al Sassuolo ma questo era già successo l’anno scorso, con il non troppo velato desiderio di vestire la maglia della Fiorentina che non si era concretizzato. Uno dei motivi, forse l’unico dei motivi, è che il Sassuolo spara alto: la bottega neroverde è cara – lo abbiamo imparato negli ultimi mesi e anni – e per Berardi la società continua a chiedere 35 milioni di euro. Troppi per la Roma, almeno per il momento: dunque o le pretese saranno abbassate oppure Berardi, per cui i giallorossi hanno comunque fatto qualche timido sondaggio e poco altro, sarà destinato a rimanere ancora al Sassuolo. Staremo a vedere…

BERNARDESCHI LEGATO A ZANIOLO

Sempre parlando di esterni offensivi, il calciomercato Roma sonda anche la pista che porta a Federico Bernardeschi. Il toscano come noto lascerà la Juventus: sembrava molto vicino al Napoli, invece la pista da parte partenopea si è raffreddata e ora il calciatore è in una sorta di limbo. Bernardeschi vorrebbe giocare la Champions League, ma potrebbe anche decidere di ripartire da un progetto solido: alla finestra c’è appunto la Roma e con lei il Milan, tuttavia entrambe le società al momento non possono o non vogliono affondare il colpo.

I rossoneri devono infatti aspettare la questione del passaggio di proprietà per fiondarsi su operazioni considerate comunque “secondarie”, mentre a Trigoria la valutazione su Bernardeschi sembra essere legata a Nicolò Zaniolo, che la società sta cercando di rinnovare. In caso di partenza del classe ’99 (che potrebbe finire proprio alla Juventus, che non ha mai nascosto di apprezzarne particolarmente il profilo), Bernardeschi potrebbe essere una soluzione interessante; lui e Berardi potrebbero anche arrivare insieme, ma qui la sensazione è che sarebbe così solo qualora dovesse saltare l’acquisto di Gonçalo Guedes. Vedremo, sicuramente c’è tempo per il calciomercato Roma e le sue valutazioni ma presto o tardi qualcosa su questo fronte dovrà necessariamente muoversi…

