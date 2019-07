CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Il sogno resta Gonzalo Higuain (Ultime notizie)

Gonzalo Higuain è il nome che alimenta le fantasie di calciomercato dei tifosi della Roma. L’attaccante argentino è il primo obiettivo offensivo della società capitolina, che in attesa di capire i margini di manovra avrebbe sondato il terreno per Mariano Diaz. Sul classe 1993 Petrarchi ha chiesto informazioni diverse settimane fa, in attesa di ricevere una risposta da parte di Gonzalo Higuain che ancora non è arrivata. Se la risposta del Pipita dovesse essere negativa allora la Roma potrebbe tentare di affondare il colpo per Mariano Diaz, per il quale servirebbe un conguaglio economico da depositare al Real per il cartellino, oltre i due milioni e mezzo di euro di ingaggio. Di certo per i blancos Mariano non sembra rientrare nei piani tecnici, come confermato dallo stesso Zidane: “Mariano? Non ho nessun piano per lui”. La Roma dunque resta alla finestra, ma prima di accelerare per il ‘galactico’ spera in un’apertura da parte di Higuain.

Calciomercato Roma News, per l’attaccante potrebbero occorrere due settimane

Per il nuovo attaccante il rischio è che si debba attendere almeno dieci o quindici giorni. Secondo i vari siti di calciomercato il periodo giusto potrebbe essere dopo la prima settimana di agosto, quando gli scenari saranno inevitabilmente più chiari rispetto ad ora. Per quella data infatti è attesa una risposta definitiva da parte del Real Madrid per Mariano Diaz, che dovrà confermare o meno la reale intenzione di lasciar partire il venticinquenne. Fino a quel momento anche il futuro di Edin Dzeko rischia di restare congelato, nonostante il forte corteggiamento dell’Inter. Nei giorni scorsi mister Fonseca avrebbe chiesto al bosniaco di restare, al contrario di quanto fatto con Patrick Schick che non rientra più nei piani. I giallorossi, tuttavia, hanno deciso di prendere tempo prima dare il via libera alla cessione dell’ex Sampdoria, non avendo ancora concretizzato alcun colpo in entrata. I tifosi aspettano impazienti nuovi acquisti, chiaramente c’è grande voglia da parte del popolo giallorosso di vivere una stagione da protagonisti. Al momento però il lavoro da fare sul mercato è ancora molto.

