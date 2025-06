Il calciomercato Roma potrebbe presto vedere alcuni cambiamenti nel reparto offensivo. I giallorossi hanno messo nel mirino Yuri Alberto

Calciomercato Roma, cambia tutto in attacco

L’arrivo in panchina di Giampiero Gasperini ribalta totalmente il calciomercato Roma e potrebbe vedere tanti interessanti colpi di scena. L’ex allenatore Atalanta dà molta importanza al reparto offensivo e proprio qui potrebbero esserci tante novità in vista della prossima stagione, ci sono nomi in entrata e alcuni invece in uscita.

Calciomercato Juventus News / Bianconeri sulle tracce di Sesko, si riapre la pista Araujo? (19 Giugno 2025)

Da valutare in primo luogo il futuro di Paulo Dybala, giocatore che in passato ha avuto un rapporto conflittuale con Giampiero Gasperini, anche se parliamo dei lontanissimi tempi del Palermo. L’allenatore comunque vorrebbe giocatore più dinamici e non è esclusa una cessione di Dybala, intrigato dal possibile ritorno in Argentina dove c’è il Boca Juniors dell’amico Paredes.

Diretta/ Inter Miami Porto (risultato 2-1) video streaming tv: Messi su punizione! (oggi 19 giugno 2025)

Intanto nelle ultime ore la Roma ha già piazzato una cessione in uscita per quel che riguarda l’attacco. L’uzbeko Eldor Shomurodov è infatti ad un passo dalla cessione, il giocatore andrà in Turchia a titolo definitivo al Basaksehir, squadra molto ambiziosa e a quanto pare garantirà un’interessante plusvalenza al club giallorosso.

Calciomercato Roma News, colpo a sorpresa dal Brasile

In ogni caso il calciomercato Roma vedrà almeno 1 ma anche 2 rinforzi nel reparto offensivo e questi andranno oltre quel Mario Pasalic che potrebbe arrivare nella Capitale a costo zero. Il giocatore è un pupillo di Gasperini e per questo la società vuole accontentarlo, utilizzando lui come rinforzo sia per il centrocampo che per quel che riguarda la trequarti.

Calciomercato Fiorentina News / Bennacer e Fazzini nel mirino, Kean spaventa (19 Giugno 2025)

Come riporta As la Roma è in pole position per l’attaccante del Corinthians Yuri Alberto, talento brasiliano che potrebbe affiancare o sostituire Dovbyk nelle idee di Gasperini. Il giocatore viene da diverse annate positive e piace molto ai giallorossi, la Roma pensa a lui anche se su Yuri ci sono anche Athletic Bilbao ed Everton, altra società comunque della famiglia Friedkin.

Insomma il mercato della Roma è appena cominciato e potrebbero arrivare rinforzi in tutti i reparti. La società ha assunto da poche ore il neo ds Massara e toccherà a lui scovare in giro per l’Europa i nomi più intriganti per accontentare le richieste di Gasperini, arrivato con grandi aspettative ma a cui servirà un grande mercato.