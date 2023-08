CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ In attacco si vira su Abel Ruiz. Il sogno è Joao Felix (18 agosto 2023)

La Roma è in fermento sul fronte del calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo e fornire a José Mourinho le armi necessarie per affrontare la prossima stagione calcistica. Tra i nomi che circolano nel calciomercato giallorosso c’è quello di un nuovo bomber, un attaccante che possa aggiungere peso e potenzialità all’attacco della squadra. Inizialmente, la Roma sembrava aver stretto il cerchio attorno a Marcos Leonardo e Duvan Zapata. Tuttavia è il brasiliano Marcos Leonardo che sta rappresentando un nodo più intricato nella trattativa. Nonostante la Roma abbia offerto una cifra considerevole, composta da dieci milioni di euro più otto di bonus, l’accordo sembra ancora lontano e il Santos, il club di appartenenza di Leonardo, sembra restio a cedere il giovane talento.

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Abel Ruiz. Si tratta di un giovane attaccante classe 2000, spagnolo, che attualmente gioca per il Braga e fa parte della nazionale Under 21 della Spagna. Abel Ruiz sembra essere una soluzione alternativa al complesso affare con il brasiliano Leonardo, e potrebbe rappresentare una scelta valida per rinforzare l’attacco giallorosso. Nonostante non sia una prima punta tradizionale, le sue caratteristiche potrebbero ben adattarsi alla filosofia di gioco di Mourinho e alla necessità di creare opportunità per i compagni di squadra. Ruiz è un giocatore abile nel mantenere il possesso palla, nel far salire la squadra e nei tiri dalla distanza.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, JOAO FELIX MISSION IMPOSSIBILE?

Nonostante la sua valutazione si aggiri intorno ai 20 milioni di euro, la Roma potrebbe cercare di concludere l’affare di calciomercato offrendo una cifra simile a quella proposta per Marcos Leonardo, ovvero 18 milioni di euro complessivi. Questo potrebbe sbloccare la trattativa e portare Abel Ruiz a indossare la maglia giallorossa in tempi brevi. Nel frattempo, José Mourinho è in attesa di rinforzi in attacco, poiché al momento può contare solo su Andrea Belotti per la posizione di centravanti.

La Roma sta esplorando diverse opzioni di calciomercato, e l’ultimo nome emerso è quello di Joao Felix. L’attaccante portoghese dell’Atletico Madrid potrebbe rappresentare una ipotesi di calciomercato molto interessante, soprattutto se la Roma dovesse riuscire a ottenerlo in prestito. Tuttavia, al momento è difficile dire se si tratti solo di una suggestione o se possa realmente concretizzarsi. Contro la Salernitana all’esordio in Serie A però difficilmente Mourinho potrà contare su quel rinforzo in attacco atteso tutta l’estate, dopo il grave infortunio di Abraham alla fine della scorsa stagione.

