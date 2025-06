CALCIOMERCATO ROMA, DUE PUNTE PER GASPERINI

Il calciomercato Roma sarà molto più movimentato del previsto. Questo perché nella Capitale è arrivato Gian Piero Gasperini, un tecnico che richiede molto ma che al tempo stesso ha sempre portato a casa i risultati, specialmente all’Atalanta.

Il focus principale è sull’attacco dove attualmente ci sono Dovbyk, Shomurodov e Abraham, che rientra dal prestito al Milan. Un reparto troppo scarno per l’allenatore piemontese che avrebbe addirittura chiesto due acquisti dalla Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i profili individuati sono quelli di Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic del Lecce. Il costo cadauno è di 25/30 milioni quindi di base ce ne vorranno oltre 50 per convincere le due società a lasciar andare i propri bomber.

CALCIOMERCATO ROMA, SI TRATTA COL SALISBURGO PER GOURNA-DOUATH

Il calciomercato Roma non si ferma all’attacco. Ci sono anche dei riscatti da valutare come quello di Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese classe 2003 che ha disputato sei partite in campionato con la maglia dei giallorossi.

Il giocatore, arrivato a gennaio, non ha trovato tantissimo spazio ma ha dimostrato di avere qualità. Non è dunque da escludere che Gasperini, magari confrontandosi con Ranieri, possa scegliere di richiedere a titolo definitivo il calciatore dal Salisburgo.

Il diritto di riscatto è di 18 milioni di euro, ma ci saranno contatti continui con il club austriaco per cercare di abbassare la cifra. Ovviamente sarà decisiva la volontà del 21enne che sembra entusiasta di poter confrontarsi ancora in un campionato così di spicco come la Serie A.