Calciomercato Roma news/ Incontro con Mariano Diaz? E’ giallo! (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma potrebbe arricchirsi di un nome nuovo tra quelli che si alternano nella girandola di indiscrezioni di queste prime settimane di trattative. Nella giornata di oggi, mercoledì 10 luglio, gli agenti dell’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz saranno a Roma. I procuratori sono gli stessi dell’esterno del Malaga, nell’ultima stagione al Deportivo Alaves, Jony, che quest’oggi dovrebbe passare ufficialmente alla Lazio. Gli agenti coglieranno però la palla al balzo per incontrarsi anche con la dirigenza della Roma e valutare se un passaggio di Mariano Diaz in giallorosso sia fattibile. Nonostante non abbia trovato molto spazio con le Merengues nell’ultima stagione il calciatore ha ancora una valutazione molto alta a livello economico, ma la Roma sarebbe seriamente intenzionata a valutare il suo profilo se l’affare Higuain non prendesse contorni concreti con la Juventus. Bisogna però capire se la smentita dell’agente di Mariano Diaz, David Aranda Cebrian, arrivata in nottata a LaRoma24, è vera oppure solo un tentativo di depistaggio: “È falso, non c’è nessun incontro in programma con la Roma per Mariano”

Calciomercato Roma News, vertice a 4 in Toscana

Nel frattempo, il calciomercato della Roma ha vissuto un summit molto importante in Toscana. Il presidente James Pallotta infatti ha fatto tappa in Italia, pur mancando ancora da Roma da diversi mesi, e nella cittadina toscana ha incontrato il suo consulente Baldini, recentemente accusato da Francesco Totti di essere il grande manovratore occulto delle vicende giallorosse, il Ceo Fienga, il ds Petrachi e l’allenatore Fonseca, che ha raggiunto il vertice partendo dalla Capitale subito dopo l’allenamento della mattina (la Roma ha già iniziato il ritiro precampionato nel centro sportivo di Trigoria). Il tecnico portoghese si è confrontato con i dirigenti e il presidente sui possibili nomi sui quali orientarsi dopo le cessioni che sembrano inevitabili: i nomi di Florenzi e Dzeko sembrano i più gettonati, ma oltre a Mariano Diaz una suggestione sempre viva è quella che porterebbe Gonzalo Higuain in giallorosso, obiettivo numero uno secondo le indicazioni di Fonseca.

