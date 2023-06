Calciomercato Roma News/ Inserimento per Arnautovic, c’è fiducia per Frattesi (mercoledì 7 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: INSERIMENTO PER ARNAUTOVIC

Abbiamo sempre accostato Marko Arnautovic al Milan, ma oggi è il calciomercato Roma che potrebbe sferrare l’assalto all’attaccante austriaco. Ci sono le parole di Giovanni Sartori che riferisce di non aver mai avuto contatti con i rossoneri, c’è soprattutto il clamoroso licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara: i due dirigenti avevano messo Arnautovic in cima alla lista degli acquisti offensivi, ma con il loro addio le strategie del Milan cambiano e ora il centravanti del Bologna non sembra più essere una priorità per la società rossonera. A beneficio della Roma: tuttavia, per i giallorossi non sarà facile arrivare ad Arnautovic.

Il quale era stato allenato da José Mourinho all’Inter, nella stagione del Triplete: allora l’austriaco era molto giovane e aveva scarsamente contribuito alla gloria nerazzurra, ma lo Special One sa bene di cosa sia capace e, ora che è maturato, Arnautovic potrebbe essere un ottimo sostituto di Tammy Abraham. Tuttavia, il suo stipendio passerà a 6 milioni lordi e la Roma deve sottostare al gentlement agreement della Uefa: come detto la trattativa si preannuncia complicata, alla fine potrebbe essere decisiva la volontà del calciatore ma in questo senso bisognerà valutare se Arnautovic gradisca la destinazione, eventualmente più di altre che dovessero comparire all’orizzonte.

INCONTRO PER FRATTESI

Dopo la Juventus, tocca ora al calciomercato Roma incontrare il Sassuolo per Davide Frattesi: meeting previsto per oggi e che si potrebbe giocare su due diversi tavoli. Lo snodo è il 30% sulla futura rivendita del calciatore, che spetta ai giallorossi: questo significa che un acquisto a 30 milioni di euro per le altre società sarebbe di 20 per la Roma, ma anche che Tiago Pinto (eventualmente) potrebbe pensare di alzare il prezzo per Frattesi, vederlo finire a giocare con un’altra maglia ma comunque intascare una percentuale utile per altri colpi di calciomercato, visto che la rosa giallorossa va sempre migliorata.

Non è però un segreto che Frattesi alla Roma piaccia, e non poco: per farlo tornare a Trigoria il club potrebbe anche pensare di imbastire una trattativa “doppia” (è noto anche l’interesse per Domenico Berardi) o magari inserire una contropartita che al Sassuolo sia gradita, che potrebbe essere Cristian Volpato o magari quel Benjamin Tahirovic cui, nel finale di stagione, José Mourinho ha dato spazio. Per Frattesi comunque c’è la fila: sono interessatissime anche Inter e Milan oltre alla già citata Juventus, per la mezzala del Sassuolo sarà un’estate molto calda e la Roma spera alla fine di ottenere il proprio obiettivo, anche se sarà tutt’altro che semplice.











