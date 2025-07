Calciomercato Roma News: anche il Benfica piomba su Richard Rios con un'offerta da 25 milioni, che però non è ancora sufficiente.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SI ALLONTANA RIOS!

Ormai scriviamo da tempo che il calciomercato Roma ha individuato in Richard Rios il suo centrocampista preferito in questa sessione estiva: sembrava tutto apparecchiato e impacchettato per l’arrivo del brasiliano, invece nelle ultime ore questa operazione si sta complicando forse definitivamente.

Spieghiamo: dal Portogallo ci sono almeno due quotidiani che hanno riportato come l’entourage del Benfica sia in stretto contatto con il Palmeiras, addirittura i lusitani sarebbero in Brasile per trattare e avrebbero presentato un’offerta da 25 milioni di euro più bonus.

Al momento non ci sono accordi: il Palmeiras non vuole scendere dalla richiesta di 30 milioni, le Super Aquile dal canto loro non sembrano aver intenzione di alzare la loro proposta e dunque siamo in una fase di stallo.

La terza parte in causa è naturalmente lo stesso Richard Rios, che avrebbe già espresso la sua preferenza per la Roma tanto da rinunciare alla percentuale personale, prevista dal fatto che possiede una parte del cartellino. Siamo insomma in un momento critico con il calciatore che potrebbe sfuggire dalle mani di Frederic Massara, che dunque ora si vede costretto a studiare qualche alternativa per consegnare il rinforzo giusto (o i rinforzi giusti) a Gian Piero Gasperini, magari anche nel minor tempo possibile.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE ALTERNATIVE A RICHARD RIOS

Con il Benfica che si lancia su Richard Rios, il calciomercato Roma sa bene che deve vagliare le alternative, anche se come abbiamo detto il calciatore avrebbe in mente solo la maglia giallorossa e, come riporta Il Tempo, avrebbe già rifiutato altre due proposte pervenute sul tavolo, una che porterebbe allo Zenit San Pietroburgo e l’altra al Nottingham Forest.

Un bell’attestato di stima da parte del brasiliano, ma la pressione comunque c’è e dunque Massara e Gasperini possono e forse dovranno rivolgersi altrove, per esempio a due calciatori di cui avevamo già parlato. Uno sarebbe Matt O’Riley che gioca nel Brighton, l’altro invece è Neil El Aynaoui: su di lui, ricordiamo, ci sarebbe un derby di calciomercato visto che la Lazio sarebbe stata la prima società in Italia a mettere gli occhi su di lui.

Altri nomi sicuramente sono vagliati dal calciomercato Roma, anche rimanendo in Serie A: chiaramente il sogno di Gasperini sarebbe quello di portare Ederson da Bergamo ma il centrocampista della Dea, seguito concretamente anche dall’Inter, ha un costo parecchio elevato.

Si potrebbe provare l’inserimento per Kristjan Asllani per il quale starebbe trattando la Fiorentina, mentre una bella suggestione può arrivare dal Parma dove gioca Adrian Bernabè, lui pure sogno di Stefano Pioli che però avrebbe già fatto sapere di voler rimanere in gialloblu. Insomma vedremo, ma Richard Rios resta il numero uno sulla lista della Roma.