CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ipotesi Hysaj o Iacoponi se Florenzi va via

Il nome di Alessandro Florenzi resta centrale per quanto riguarda il calciomercato Roma. Sappiamo delle difficoltà che il capitano giallorosso sta vivendo con Paulo Fonseca, perciò il nome di Florenzi è fra quello dei possibili partenti già nella sessione di calciomercato di gennaio, anche se sembra essere sfumata la pista Fiorentina. Ciò però non garantisce che il futuro di Florenzi sarà ancora alla Roma. Infatti restano in ballo Cagliari, Sampdoria e soprattutto il Valencia, che è disposto a prenderlo in prestito con riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il club spagnolo regalerebbe a Florenzi pure la possibilità di disputare gli ottavi di Champions League contro l’Atalanta, ma l’ipotesi estera non convince il terzino della Roma. Alessandro Florenzi potrebbe dunque restare, anche perché ha chiuso un anno disastroso con due buone prestazioni che potrebbero segnare un’inversione di tendenza nel rapporto con Fonseca. La Roma comunque ha il dovere di valutare dei nomi alternativi: in caso di partenza del capitano, la Roma tornerebbe su un terzino destro e le piste più calde sono quelle legate a Elseid Hysaj del Napoli oppure Simone Iacoponi del Parma. Per entrambi non dovrebbe essere impossibile imbastire una trattativa anche in breve tempo, di conseguenza sarebbero due buone soluzioni nel caso in cui si rendesse necessario sostituire Florenzi già a gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA