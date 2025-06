CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GASP DETTA LEGGE

Il calciomercato Roma pende dalle labbra di Gian Piero Gasperini. Il nuovo allenatore dei giallorossi, a cui manca solo la firma sul contratto prima di definirsi ufficiale, guiderà naturalmente le operazioni in entrata e in uscita della squadra.

I giallorossi hanno vissuto una stagione travagliata dal punto di vista degli allenatori: prima il rinnovo e la conferma di De Rossi salvo poi esonerarlo, poi la parentesi estremamente negativa con Juric e infine il miracolo di Ranieri.

Ora c’è il progetto triennale con Gasp, almeno secondo quanto pattuito dall’accordo tra allenatore e club, dunque sarà importante mettere le basi a livello di giocatori. Per questo la società lascerà carta bianca all’ex tecnico dell’Atalanta che nella giornata di ieri ha salutato con una lunga lettera la squadra, i tifosi e la città di Bergamo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PIACE IL CENTROCAMPISTA DEL SUNDERLAND

Il calciomercato Roma aggiunge altri due nomi alla lunga lista già raccontata ieri. Da Mario Pasalic e Lorenzo Lucca, passando per Robin Gosens e Davide Frattesi: le idee sono tante, i nomi anche, ma la disponibilità economica deve far fronte al fair play finanziario.

Nella giornata di oggi sono stati aggiunti come detto due profili molto interessanti ovvero Odilon Kossounou e Dan Neil. Il primo è in presitto all’Atalanta dal Bayer Leverkusen, ma difficilemnte gli orobici spenderanno 25 milioni di riscatto per assicurarselo. L’ivoriano ha grandi qualità e perciò Gasperini lo rivorrebbe nelal sua squadra anche nella Capitale, ma il discorso legatoa gli infortuni frena un po’ gli entusiasmi.

Dan Neil è meno conosciuto ma non per questo meno interessante. Si tratta di un centrocampista mancino capace di giocare 44 partite in Championship con il Sunderland quest’anno, il 96% da titolare e disputatndo 94% minuti giocati. La sua squadra, che è la stessa dell’ex Roma Enzo Le Fée, è stata promossa in Premier League tramite playoff dunque bisognerà vedere se acconsentiranno a perdere una delle proprie figure chaivi.