CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUE NOMI PER LA FASCIA

Il Calciomercato Roma news è a ricerca di un acquisto sulla fascia sinistra Considerando Angeliño ormai vicino all’addio, i giallorossi avrebbe messo nel mirino come priorità la strada che porta a Maxim De Cuyper del Club Brugge.

Il belga però è seguito molto da vicino dal Milan che starebbe già chiudendo un affare con la stessa squadra vale a dire Ardon Jashari. Non è da escludere che dunque i rossoneri chiedano seriamente informazioni anche per De Cuyper, soprattutto dopo la cessione ormai quasi definitiva di Theo Hernandez.

La Roma però non si vuole far trovare a mani vuote e quindi avrebbe già individuato l’alternativa a De Cruyper. Si tratta di FIlip Kostic, in uscita dalla Juventus nonostante la titolarità nell’ultima partita disputata al Mondiale per Club con il Manchester City.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SHOMURODOV RIFIUTA LA TURCHIA

Il Calciomercato Roma deve però ragionare anche sul fronte uscite. Infatti c’è da rispettare i paletti del fair play finanziario e per farlo ci vuole un addio importante per quanto riguarda il bilancio giallorosso. Il nome più quotato è quello di Ndicka.

Il difensore arrivò dal Francoforte a parametro zero dunque la plusvalenza sarebbe davvero alta. Il problema non sarebbe nemmeno trovare le pretendenti perché la lista è lunga e l’ultima ad aggiungersi è il Galatasaray in Turchia.

Un’altra cessione che sembrava definita era quella di Eldor Shomurodov. L’attaccante 29enne è seguito da alcuni club americani (MLS) e turchi, specialmente l’Istanbul Basaksehir, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione.