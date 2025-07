Calciomercato Roma News: l'ucraino ex Girona non sembra il prediletto di Gasperini e dopo l'arrivo di Ferguson l'addio è dietro l'angolo (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOVBYK RESTA IN ITALIA?

Il calciomercato Roma è vicina a rivivere un ritorno al passato. Era il 2006 quando un centravanti montenegrino in Serie A salutava Lecce per accasarsi alla Roma: all’epoca era Mirko Vucinic, ora può essere Nikola Krstovic.

La punta dei pugliesi potrebbe rimanere giallorosso, salendo però di oltre 600 km più a nord e fermandosi nella Capitale. Il Lecce ha già fatto sapere pubblicamente e in tutti modi che sono aperti ad accontentare le richieste del giocatore di ambire a qualcosa di più importante della salvezza.

D’altronde dovessero davvero arrivare i 30 milioni chiesti dal Lecce, i pugliesi farebbero un’importante plusvalenza e lanciare Francesco Camarda. L’esborso importante della Roma arriverebbe però in concomitanza con l’uscita di Dovbyk.

Il cambio di allenatore e l’arrivo di Ferguson hanno fatto scivolare Artem in basso nelle gerarchie dei centravanti e dunque non è da escludere che possano essere questi gli ultimi giorni in giallorosso. Da capire la destinazione (occhio alla permanenza in Italia…).

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHILARDI: È FATTA!

Il calciomercato Roma ha chiuso un altro acquisto. Mentre si ragiona sul da farsi in attacco, ecco un nuovo difensore alla corte di Gasperini ovvero Ghilardi con cui è già iniziato lo scambio di documenti con il Verona per chiudere ufficialmente la trattativa.

Affare da 10/11 milioni più bonus, anche se in realtà il club scaligero ne intascherà 5 + bonus. Il motivo? La Fiorentina, quando lo aveva venduto, aveva fatto applicare una percentuale di futura rivendita del 50% che riguarda la parte fissa.

Alla Roma di base tutto ciò non riguarda dunque ha preferito aggiungere qualche milione di bonus (che non vanno divisi con la Fiorentina) in modo da accelerare le operazioni. Ora possiamo tranquillamente dire che Ghilardi sarà presto un nuovo difensore della Roma.