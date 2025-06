Calciomercato Roma News: il centravanti del Lecce sostituirebbe l'uzbeko. Il direttore sportivo del Flamengo fissa il prezzo (22 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DIVERSE SQUADRE SU SHOMURODOV

Il calciomercato Roma è alla ricerca di una sistemazione per Eldor Shomurodov. Sono diverse le squadre interessate all’attaccante uzbeko, protagonista di una buona stagione con Claudio Ranieri allenatore con 7 gol e 5 assist in tutte le competizioni.

Gian Piero Gasperini però non sembra essere dello stesso avviso del predecessore e l’ex Cagliari è già stato inserito nella lista cedibili. Su di lui ci sono diverse squadre interessate, alcune dal campionato turco e altre dalla MLS.

In attesa di capire dove giocherà Shomurodov, la Roma si è già tutelata con il sostituto ovvero Nikola Krstovic. L’attaccante del Lecce aveva annunciato pubblicamente durante il ritiro con la nazionale del Montenegro la sua intenzione di cambiare aria.

Dopo aver raggiunto la salvezza con i giallorossi all’ultima giornata, il montenegrino potrebbe ripercorrere le orme di Mirko Vucinic passando dal Lecce all Roma. I salatini chiedono però una cifra importante vale a dire 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, WESLEY CONTESO

Il calciomercato Roma insiste su Wesley. Il terzino del Flamengo è uno dei nomi sondati dalla dirigenza giallorossa per rinforzare la fascia, ma non sarà facile dato che sul brasiliano c’è anche la Juventus molto interessata.

A proposito, il direttore sportivo del club José Boto ha dichiarato: “Chi parla di 20 milioni è fuori strada: per meno di 30 non lo lasciamo. Wesley è pronto per l’Europa, ma non siamo costretti a venderlo. Se ne riparlerà dopo il Mondiale”.

Insomma, chi tra le due italiane si presenterà con l’offerta migliore si aggiudicherà il classe 2003. Fin qui il laterale difensivo ha disputato 75 presenze in campionato più due gettoni con la Nazionale brasiliana. Con il Flamengo ha vinto la bellezza di otto titolo tra cui la Copa Libertadores, l’equivalente della Champions League.

