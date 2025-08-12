Calciomercato Roma news: la punta del Lecce è vicinissimo ad unirsi ai capitolini. L'alternativa a Sancho è il guineense del Midtylland (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, SVOLTA KRSTOVIC

Il calciomercato Roma è pronto ad accogliere Nikola Krstovic. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le parti sono vicinissime ad un accordo totale e il prossimo passo riguarderà proprio il trasferimento poiché il giocatore ha già accettato la destinazione.

La punta infatti ha rifiutato anche il Leeds pur di restare in Italia, una sua priorità dato che considera la Serie A l’ambiente giusto per continuare a crescere. I capitolini hanno lavorato parecchio per superare la concorrenza del Milan.

Il montenegrino si appresta a salutare il Lecce dopo 74 partite condite da 19 gol e 7 assist ripercorrendo le orme di Mirko Vucinic, un altro attaccante del Montenegro che passò direttamente dal Lecce alla Roma nel 2006.

CALCIOMERCATO ROMA, SANCHO E NON SOLO

Il calciomercato Roma sogna sempre Jadon Sancho. Per puntare alla qualificazione in Champions League serve un colpo importante e i giallorossi vorrebbero portare all’Olimpico l’ormai esubero del Manchester United.

Naturalmente non sarà facile per due motivi: il primo è legato ai costi, non tanto dall’operazione dato che si rata di un prestito ma dell’ingaggio del ragazzo. Il secondo aspetto è legato alla volontà del calciatore che vuole la Juventus, tanto da rifiutare una ricca offerta del Besiktas.

Per questo la Roma ha già un piano B ed è Franculino Djù: il 21enne del Midtylland costa dieci milioni e nonostante sia africano, dato che rappresenta i colori della Guinea-Bissau, non parteciperà alla Coppa d’Africa poiché non qualificati.