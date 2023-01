CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La proposta per Smalling, il Valencia ci prova per Kluivert

Calciomercato Roma news, la proposta per il rinnovo di Smalling

In casa Roma i dirigenti sono attivi su più fronti in questi giorni di calciomercato invernale. Nello specifico, il direttore Tiago Pinto ha fatto sapere di non pensare solo a partenze e nuovi acquisti ma anche ai rinnovi dei contratti di giocatori in scadenza come Chris Smalling, il cui rapporto con i giallorossi terminerà a giugno 2023, ovvero al termine della stagione in corso. Accostato da ormai diverso tempo all’Inter, che potrebbe perdere sia Skriniar che De Vrij, secondo Calciomercato.com al centrale inglese sarebbe stato offerto un biennale da 4,5 milioni di euro all’anno. Resta ora da vedere se altre pretendenti militanti in Premier League si faranno o meno sotto per lui da qui all’estate.

Calciomercato Roma news, il Valencia tratta per Justin Kluivert

Chi non dovrebbe rimanere alla Roma ed è dunque destinato a salutare in fase di calciomercato è Justin Kluivert. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il ventitreenne olandese, che si trova già in prestito al Valencia, potrebbe rimanere definitivamente in Spagna dato l’interesse del club iberico nell’aggiudicarselo completamente nell’immediato. Le parti trattano per raggiungere l’intesa ma Kluivert potrebbe proseguire la sua avventura col Valencia di Gattuso ancora a lungo.

Calciomercato Roma news, Mourinho rifiuta la panchina del Brasile

In queste ore di calciomercato è emersa un’indiscrezione che ha messo in apprensione i tifosi della Roma, ovvero la possibilità di vedere José Mourinho sulla panchina del Brasile lasciando la Capitale. Cercato, secondo i rumors, dallo stesso Ronaldo, il portoghese avrebbe però respinto le avances dei verdeoro smentendo quindi anche le dichiarazioni di Carlos Alberto, suo ex giocatore ai tempi del Porto. Come spiegato da Sky Sport, Mourinho vuole continare a vivere il calcio in maniera quotidiana e dunque a livello di club, rimanendo concentrato sul suo percorso con la Roma.

