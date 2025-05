CALCIOMERCATO ROMA, CON GASPERINI CAMBIA TUTTO

Tra poco il calciomercato Roma inizierà a popolare seriamente le pagine di tutti i principali quotidiani sportivi. Fin qui non ci sono state grosse novità perché i giallorossi erano alla ricerca di un allenatore, ma ora con Gian Piero Gasperini praticamente ufficiale la musica è cambiata.

Calciomercato Roma News/ Battuta la Juventus, ecco il nuovo allenatore

Nella giornata di ieri, i capitolini hanno raggiunto l’accordo totale per l’ormai ex tecnico dell’Atalanta, facendosi beffe del disperato tentativo della Juventus di inserirsi nella trattativa. Ora la Roma può operare secondo le idee del Gasp.

Quando si cambia guida tecnica è normale che i nomi accostati alla squadra in questione crescano a dismisura, questo perché per permettere al nuovo allenatore di esercitare le proprie idee c’è bisogno di una vera e propria rivoluzione.

Gian Piero Gasperini alla Roma/ Incontro con i Friedkin a Firenze, pronto un triennale per il tecnico !

A maggior ragione per Gasperini, tecnico che da sempre ha tracciato linee guida specifiche per far rendere le proprie squadre nel miglior modo possibile, come dimostrato con l’Atalanta in questi anni dove ha cambiato parecchi giocatori pur mantenendo la medesima filosofia.

CALCIOMERCATO ROMA, TUTTI I PROFILI DEL GASP

Il calciomercato Roma passa dalle idee di Gian Piero Gasperini e da qui non si scappa. Secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi lavoreranno in maniera simile al Napoli con Antonio Conte ovvero lasciando carta bianca al proprio allenatore per costruire la squadra.

D’altronde Gasperini è in procinto di firmare un triennale dunque non si tratta di una comparsata ma dell’inizio di un ciclo. A complicare le cose c’è sicuramente il discorso legato al Fair Play Finanziario a cui la Roma deve badare.

Calciomercato Roma News/ Addio a Saelemaekers e Zalewski, due club francesi per Abdulhamid (29 maggio 2025)

Uno dei nomi tanto desiderati da Gasperini nonché suo pupillo a Bergamo è Robin Gosens. Reduce da una delle sue migliori stagioni in carriera alla Fiorentina, l’esterno di centrocampo sarebbe il profilo perfetto per la Roma.

A questi vanno aggiunti anche i nomi di Lorenzo Lucca per l’attacco, cercato anche dal Milan, Davide Frattesi dell’Inter rincorso da Napoli e Atletico Madrid più l’idea Mario Pasalic, che potrebbe incontrare nuovamente Gasperini.