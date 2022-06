CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lenglet e Trofeo Gamper, è guerra col Barca

Calciomercato Roma news: caos col Barcellona!

Il calciomercato della Roma potrebbe iniziare a muoversi attorno all’orbita del Barcellona, ma in maniera più burrascosa del previsto. José Mourinho ha chiesto esplicitamente di fare un tentativo per Clement Lenglet, giocatore importante nello scacchiere di Xavi. La trattativa però potrebbe essere “avvelenata” dalla rinuncia della Roma a disputare il classico trofeo estivo Gamper in casa del club catalano. La partita si sarebbe dovuta disputare il 6 agosto ma il club giallorosso con un comunicato ha ufficializzato la rinuncia. Il Barcellona non l’ha presa bene e ha riservato alla Roma una risposta piccata:

Calciomercato Roma news/ Sondaggio per Belotti. Juventus in pressing su Zaniolo

“Il Club vuole chiarire che la sospensione è stata dovuta a circostanze fuori dal controllo del FC Barcelona, per espressa volontà dell’AS Roma. L’ufficio legale del Club sta studiando possibili azioni contro il club italiano per i danni causati all’FC Barcelona e ai suoi tifosi a causa di questa decisione inaspettata e ingiustificata“. Questo potrà inficiare la trattativa Lenglet? In caso di necessità di alternativa, la Roma potrebbe rivolgersi a un altro mancino, il franco-camerunese Ndicka, classe ‘99, in scadenza 2023 con l’Eintracht.

Calciomercato Roma news/ Mourinho vuole Anguissa dal Napoli, Zaniolo...

Calciomercato Roma news: la Juventus si attiva per Zaniolo

Calciomercato Roma: Zaniolo verso la Juventus? Dopo settimane di polemica riguardo il mancato rinnovo di contratto, Nicolò Zaniolo potrebbe prendere una strada che lo allontanerà da Roma. Si tratta di quella di Torino: la Juventus sembra pronta a un’accelerazione per provare a portare in bianconero il fantasista, che negli ultimi giorni era sembrato in orbita Milan. La valutazione della Roma per il suo talento 22enne resta sempre molto alta, 55 milioni di euro che la Juventus non potrebbe assecondare ma ci potrebbe essere un avvicinamento importante. Soprattutto se i giallorossi decidessero di accettare Moise Kean come contropartita; l’attaccante potrebbe arrivare a Roma e regalare un importante alternativa a Mourinho rispetto a Tammy Abraham, potendo anche fare eventualmente coppia con l’inglese. La Juve potrebbe così avvicinarsi a Zaniolo in maniera decisiva.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma news/ Incontro per Frattesi, per l'attacco c'è Guedes

© RIPRODUZIONE RISERVATA