Il calciomercato Roma punta a muoversi a centrocampo con l'aggiunta di Giovanni Fabbian e la cessione di Tommaso Baldanzi

Calciomercato Roma News: Tommaso Baldanzi fuori dal progetto del tecnico

La dirigenza giallorossa durante queste due settimane di pausa del campionato di Serie A si è trovata con Gian Piero Gasperini per discutere di quali potrebbero essere le mosse da fare nella prossima sessione di trasferimenti per poter rinforzare la squadra e continuare la scalata verso la qualificazione in Champions League.

Il calciomercato Roma sembra quindi aver cambiato rotta per assecondare le richieste dell’ex tecnico dell’Atalanta e dandogli così la possibilità di poter esprimere al meglio le sue idee tattiche, e avere a disposizione più scelte possibili per ogni reparto.

Nonostante sia riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio per colpa di alcuni infortuni, una delle prime mosse che la dirigenza giallorossa potrebbe portare a termine dopo il colloquio con Gasperini è quella di trovare una nuova soluzione per Tommaso Baldanzi che si sposa poco con lo stile di gioco del tecnico.

Su di lui rimane molto interessato il Verona che sarebbe disposto ad acquistarlo in prestito con la possibilità di aggiungere un obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza o che potrebbe accettarlo come pedina di scambio per uno dei suoi calciatori migliori.

Calciomercato Roma News: Giovanni Fabbian l’incursore per Gasperini

Dove però Gasperini ha chiesto il maggior intervento da parte del calciomercato Roma non è più l’attacco ma il centrocampo dove il tecnico può affidarsi solamente a Koné e Cristante, la richiesta è quella di un calciatore che possa aiutare in fase offensiva con inserimenti o che possa essere schierato in posizione più avanzata, in un ruolo simile a Pasalic nei suoi anni a Bergamo.

Il prescelto del tecnico e della dirigenza è il classe 2003 Giovanni Fabbian del Bologna che quest’anno sta avendo meno spazio e che rispecchierebbe perfettamente le caratteristiche chieste da Gasperini.

Per acquistarlo poi i giallorossi potrebbero essere disposti a cedere uno degli ultimi prodotti della loro Primavera, ovvero il ventunenne Niccolò Pisilli che all’inizio dell’anno si pensava potesse avere proprio il ruolo a metà tra il centrocampista e il trequartista tipico delle squadre dell’ex Atalanta.

Il calciatore ha una valutazione simile ma inferiore rispetto a quello rossoblù e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio o in alternativa venduto al Bologna in una trattativa separata dopo che la Roma avrà acquistato il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter.