CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lindelof in difesa, concorrenza dell’Hellas Verona per Natan

Calciomercato Roma news, Victor Lindelof piace per il reparto arretrato

La Roma si è sin qui mossa parecchio, e bene, in questa finestra estiva di calciomercato ma il lavoro dei dirigenti per potenziare la rosa a disposizione di mister Mourinho per la stagione alle porte sembra essere tutt’altro che concluso. I giallorossi vorrebbero infatti aggiudicarsi un nuovo difensore centrale su cui puntare nei vari impegni da affrontare ed il nome più caldo in queste ore pare essere quello di Victor Lindelof, attualmente sotto contratto con il Manchester United fino al giugno del 2024.

Chiuso dall’arrivo di Martinez e dalla presenza di Varane, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport i Red Devils potrebbero decidere di lasciarlo partire per 15 milioni di euro dopo esserselo aggiudicato sborsando ben 35 milioni al Benfica nel 2017. Lo scorso anno Lindelof ha collezionato 35 presenze totali tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da due assist vincenti serviti ai suoi compagni.

Sempre in ottica difesa, la Roma ha messo gli occhi anche su Natan in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Centrale brasiliano classe 2001, Natan ha un contratto valido con l’RB Bragantino valido fino al giugno del 2025 ma per accaparrarselo la Roma dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Hellas Verona, come rivelato dalla redazione di Sky Sport. Stando all’indiscrezione, i gialloblu avrebbero preso contatto con i verdeoro per trattare il ventunenne.

