Calciomercato Roma News: sfuma l’acquisto di Richard Rios

Il calciomercato Roma potrebbe perdere uno dei suoi obiettivi che sembrava ormai essere ad un passo, i limiti economici della società e le numerose operazioni che Massara deve portare a termine per assecondare le richieste di Gasperini infatti impongono spese limitate per ogni giocatore con il rischio che squadre più forti economicamente possano inserirsi. Dopo questa perdita i giallorossi si butteranno a capofitto verso il secondo degli obiettivi per cui potrebbero anche riuscire a risparmiare qualcosa per investirlo in altri ruoli evitando che i propri obiettivi vadano in altre squadre.

Il giocatore che non arriverà più nella capitale è il venticinquenne centrocampista colombiano del Palmeiras Richard Rios, la Roma sembrava molto avanti con la trattativa arrivando anche ad offrire 25 milioni, avvicinandosi di molto alla richiesta di 30 milioni fatta dai verdao. Nella notte però i giallorossi sono stati superati dallo Zenit San Pietroburgo che ha deciso di offrire i 30 milioni per portare in Russia il giocatore che si è messo in mostra al Mondiale per Club e formare un centrocampo tutto sudamericano insieme a Gerson, appena acquistato dal Flamengo, Wendel e Barrios.

Calciomercato Roma News: Neil El Aynaoui il uovo obiettivo a centrocampo

Il calciomercato Roma ha quindi deciso di spostare le sue attenzioni sul secondo obiettivo che con 20 o 25 milioni dovrebbe essere liberato dal suo club attuale, si tratta di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino classe 2001 di proprietà del Lens con cui quest’anno è riuscito a guadagnarsi un ruolo importante in squadra. In Ligue 1 ha giocato 24 partite riuscendo a realizzare 8 gol e 1 assist mettendo in mostra le sue caratteristiche da incursore che mancano tra i centrocampisti che Gasperini potrà schierare nel suo 3-4-2-1 il prossimo anno.

L’ultima trattativa che vede la Roma coinvolta è poi quella di Wesley, il terzino destro brasiliano del Flamengo che andrebbe a prendersi la fascia destra della squadra, ora senza un vero titolare, la distanza tra i due club è minima visto che la richiesta dei rossoneri è di 30 milioni e l’offerta massima dei giallorossi è di 25 milioni. Manca poi da trovare l’accordo con il giocatore che non sembra essere ancora convinto totalmente di accettare la destinazione e attende possibili offerte da squadre più importanti in giro per l’Europa ma valuta anche la possibilità di rimanere in Brasile ancora per un anno.