Calciomercato Roma News: il colombiano del Bologna ha una clausola da 28 milioni di euro. Per la trequartista torna di moda Riquelme (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LUCUMÌ VALUTA L’ADDIO

Il calciomercato Roma punta forte su Lucumì. Il difensore del Bologna ha chiesto al club emiliano la cessione e dunque potrebbe concretizzarsi il suo passaggio in giallorosso, alla ricerca di una nuova avventura ma senza lasciare la Serie A.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Deportivo Calì, il colombiano classe 1998 si è affacciato al calcio europeo nel 2018, trasferendosi nel campionato belga vestendo la maglia del Genk. Dopo quattro anni ha cambiato nuovamente maglia, accasandosi al Bologna.

Qui Lucumì ha dimostrato tutto il suo valore, accrescendo il suo valore qualitativo ed economico, acclamandosi come uno dei migliori giocatori della sua Nazionale, dove ha collezionato fin qui 29 gettoni con Los Cafeteros.

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 28 milioni ma considerando la sua volontà di andar via potrebbe calare di prezzo. Insomma, la sua volontà potrebbe giocare un ruolo chiave per raggiungere la squadra di Gian Piero Gasperini.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RIECCO RIQUELME

Il calciomercato Roma non guarda però solo in difesa. Infatti i giallorossi avrebbero bisogno di innesti importanti anche in attacco, così da migliorare ulteriormente il parco attaccanti in vista della prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, è tornato di moda Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid. La scorsa estate non si è fatto niente poiché la richiesta dei Colchoneros di 25 milioni era reputata troppo alta per la Roma, ma adesso le cose sono cambiate.

Il giocatore ha gioco poco o niente, siglando appena un gol, dunque il suo valore si è oggettivamente abbassato e da Madrid ne sono al corrente. Ecco che il classe 2000 ora potrebbe andarsene per una cifra tra i 15 e i 17 milioni di euro.

