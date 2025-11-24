Il calciomercato Roma punta due colpi verdeoro, Yuri Alberto per l'attacco e Luis Henrique per le fasce

Calciomercato Roma News: Luis Henrique occasione di gennaio

Nonostante il primo posto ottenuto dalla squadra giallorossa e da Gian Piero Gasperini, la dirigenza non è certa che gli obiettivi annuali identificato possano essere raggiunti e per questo ha deciso che nel mese di gennaio verranno portate a termine diverse operazioni per rinforzare ulteriormente la squadra.

Diretta/ Perugia Vis Pesaro (risultato finale 2-1): tre punti ai padroni di casa (24 novembre 2025)

Una delle operazioni che concluderà il calciomercato Roma dovrà aggiungere un attaccante al reparto offensivo a disposizione del tecnico in modo da avere un apporto maggiore in numero di gol, l’altra invece potrebbe rinforzare le fasce vista la bocciatura di Angelino e Tsimikas.

Per la fascia, sinistra o destra, un’opzione che la dirigenza giallorossa sta prendendo in considerazione è quella di chiedere in prestito il ventitreenne brasiliano di proprietà dell’Inter Luis Henrique, che potrebbe sposarsi bene con le caratteristiche del gioco dell’ex allenatore dell’Atalanta.

Diretta/ Sassuolo Pisa (risultato finale 2-2): Thorsvedt pareggia al 95'! (24 novembre 2025)

Per la sua duttilità poi potrebbe essere un’alternativa a Wesley e Celik o allo stesso tempo un titolare in caso di buone prestazioni o di assenze, l’ultimo scoglio è il club nerazzurro che preferirebbe venderlo a titolo definitivo.

Calciomercato Roma News: Yuri Alberto il bomber per Gasperini

Per quanto riguarda l’attaccante invece i nomi che il calciomercato Roma sono diversi ma tutti con in comune le caratteristiche da bomber molto tecnico e capace di legare il gioco con i compagni, così da sviluppare in maniera migliore il gioco di Gasperini e da poter far risaltare anche i compagni di reparto.

Diretta/ Livorno Torres (risultato finale 3-1): tre punti ai padroni di casa (24 novembre 2025)

L’ultima idea della dirigenza è il brasiliano classe 2001 di proprietà del Corinthians Yuri Alberto, quest’anno ha realizzato 10 gol in 25 partite nel campionato brasiliano e ha visto il prezzo del suo cartellino schizzare fino ai 25 milioni, cifra che i giallorossi potrebbero decidere di investire a fronte di qualche addio.

Rimane poi sempre il sogno di Joshua Zirkzee come alternativa, soprattutto dopo le parole di Ruben Amorim che aprono ad un suo possibile addio, ma allo stesso tempo il Manchester United non hanno alcuna intenzione di regalarlo e vista la spesa di 40 milioni fatta la scorsa estate chiederanno almeno 30 milioni.

L’olandese apprezzerebbe un ritorno in Italia, soprattutto se sotto la guida di un tecnico capace come Gasperini e che può far emergere al meglio le sue caratteristiche come attaccante capace di gestire la manovra offensiva, più che di semplice finalizzatore.