CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lukic al posto di Diawara, Juve sempre interessata a Zaniolo

Calciomercato Roma news, Sasa Lukic in ed Amadou Diawara out

La Roma continua a lavorare in questa sessione estiva di calciomercato al fine di garantire un organico altamente competitivo al tecnico José Mourinho. Il general manager Tiago Pinto si è mosso sin qui parecchio ed anche molto bene aggiungendo alla rosa elementi in grado di poter fare la differenza ma il dirigente potrebbe combinare ancora qualcosa in ciascun reparto vista la ricerca di un difensore centrale, i rumors su Andrea Belotti e quelli riguardanti Sasa Lukic.

Nello specifico, quest’ultimo ha fatto sapere al Torino, di cui è diventato meritatamente capitano come aveva dichiarato mister Juric prima dell’esordio in campionato, ha fatto sapere alla società di non voler più proseguire la carriera in granata e di voler lasciare il club. Oltre alla Roma anche il Napoli avrebbe sondato il terreno per Lukic ma se vorranno aggiudicarselo i capitolini dovranno prima liberarsi di Amadou Diawara, centrocampista ai margini del progetto e che ha rifiutato sinora tutte le offerte pervenutegli.

Calciomercato Roma news, la Juventus pensa ancora a Zaniolo

In questa finestra di calciomercato estivo anche la Roma deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. In particolare, Nicolò Zaniolo viene accostato da ormai diverso tempo alla Juventus che, secondo Gazzetta.it, non avrebbe smesso di seguirlo. I bianconeri sono però concentrati nel sistemare l’organico in altre zone del campo e per il momento potrebbero essere a posto essendosi aggiudicati Kostic dall’Eintracht visto che il serbo ha un qualche modo caratteristiche simili all’azzurro. In ogni caso sulle tracce di Zaniolo si segnala pure sempre l’interesse del Tottenham che tuttavia ha dovuto fare i conti con la richiesta elevata della Roma, decisa a trattenerlo per un attacco stellare composto da appunto Zaniolo, Abraham, Dybala e, forse, Belotti.

