CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lukic occasione per il centrocampo, Kluivert in partenza

Calciomercato Roma news, spunta Lukic per il centrocampo

In questa finestra estiva di calciomercato la Roma si è mossa parecchio e bene per potenziare l’organico fino a questo momento ed il lavoro dei dirigenti sembra tutt’altro che concluso tra la ricerca di una punta da alternare ad Abraham e di un difensore centrale. Tuttavia, in queste ore i giallorossi potrebbero prendere in considerazione anche la possibilità di accaparrarsi pure un nuovo centrocampista nonostante l’arrivo di Wijnaldum dal PSG. Il capitano del Torino Sasa Lukic avrebbe infatti comunicato al tecnico Juric di non contare su di lui per la gara contro il Monza poichè intenzionato a salutare i granata.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato, anche il Galatasaray ed il Nizza sono interessati

Solo poche ore fa in conferenza stampa il tecnico dei piemontesi di lui aveva detto: “È un ragazzo che è qui da sei anni. L’anno scorso ha fatto il salto nella qualità, nel modo di allenarsi. Mi sembrava una scelta abbastanza naturale, la sua. Per militanza nella società e modo di essere.” Il ventiseienne ha manifestato il suo disappunto per il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2024 ed avrebbe ricevuto varie offerte visto che, come riporta La Stampa, piacerebbe non solo alla Roma ma anche al Napoli ed ad alcune società che militano in Premier League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lindelof in difesa, concorrenza dell'Hellas Verona per Natan

Calciomercato Roma news, Justin Kluivert sempre vicino all’addio

Oltre ad eventuali nuovi rinforzi in entrata, in casa Roma si ragiona anche su qualche cessione in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Nell’elenco dei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore e del club e destinati quindi a trovarsi una nuova sistemazione altrove figura sempre il nome di Justin Kluivert. L’olandese viene accostato da settimane agli inglesi del Fulham e nelle scorse ore anche il Galatasaray si sarebbe interessato a lui.

LEGGI ANCHE:

Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, il problema per la Roma sarebbe la formula

© RIPRODUZIONE RISERVATA