Il calciomercato Roma pensa sempre più all'aggiunta di Matteo Pessina e allo scambio per arrivare a Santiago Gimenez

Calciomercato Roma News: Santiago Gimenez sempre più giallorosso

Per il calciomercato Roma questo ultimo giorno di apertura non sarà semplice visto che i giallorossi dovranno cercare di portare a termine tre operazioni, due delle quali in zone di campo non facili da coprire per i prezzi molto alti dei cartellini o per la troppa concorrenza che danno i titolari giallorossi.

La fascia sinistra è stata coperta con l’arrivo di Tsimikas in prestito dal Liverpool ma ora Gian Piero Gasperini pretende l’arrivo di un centrocampista da affiancare a Manu Koné, di una punta come riserva di Ferguson e di un esterno o trequartista che dia più possibilità al tecnico.

Per quanto riguarda l’attaccante il nome che più facilmente potrebbe arrivare è quello di Santiago Gimenez il cui passaggio alla Roma avverrebbe con uno scambio con Artem Dovbyk che andrebbe a vestire la maglia del Milan dopo una sola stagione in giallorosso non ottima ma neanche deludente.

Il messicano ha aperto alla destinazione ma vuole delle garanzie da parte del tecnico ex Atalanta di poter avere spazio e non di dover giocare solo nelle partite di coppa o quando l’ex Brighton sarà indisponibile o dovrà rifiatare, per questo quindi l’operazione non è ancora stata chiusa.

Calciomercato Roma News: Matteo Pessina occasione dalla Serie B

Per il centrocampo invece il calciomercato Roma ha deciso di puntare al 100% su un vecchio giocatore di Gasperini che nella passata stagione ha avuto diversi problemi per i troppi infortuni ma che se verrà mantenuto integro e in condizione può tornare ai livelli che lo avevano portato in Nazionale.

Il fatto poi che Matteo Pessina sia attualmente in Serie B con il Monza fa sì che i giallorossi siano in vantaggio potendogli offrire il ritorno nella massima serie dove come titolare o come sostituto può mettersi nuovamente in mostra e giocare ad un livello maggiore.

Infine per la trequarti il nome seguito da Massara rimane quello di Tyrique George del Chelsea che però non apre al prestito ma solo alla cessione a titolo definitivo per non meno di 30 milioni con anche l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore vicina al 50%.

La Roma invece vorrebbe un prestito anche secco avendo comunque giocatori come Dybala, Soulé e lo stesso Bailey acquistato in estate ma immediatamente fermato da un infortunio nel suo primo allenamento, difficile quindi che questa trattativa si possa chiudere nell’ultimo giorno.