Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Suggestione Pessina nel mezzo 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOPPIO AFFARE COI RED DEVILS

La Roma sta provando a portare avanti diverse trattative in questi giorni di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti, i giallorossi starebbero portando avanti l’operazione riguardante l’acquisto di Jadon Sancho con il Manchester United ma l’inglese non sarebbe il solo ad essere stato sondato per migliorare l’organico.

L’esterno offensivo starebbe valutando la proposta romanista dovendo ancora convincersi del trasferimento in Italia e per il momento è rimasto senza numero di maglia. Le società si sarebbero comunque già accordate per la cessione in prestito con riscatto fissato a 23 milioni di euro, sebbene fosse stato a lungo accostato pure alla Juventus ed al Napoli.

L’attacco preoccupa dunque i capitolini che vorrebbero però aggiungere qualcosa anche al proprio reparto arretrato. In questo senso si colloca quindi l’interesse espresso nei confronti di Tyrell Malacia, in scadenza di contratto con i Red Devils tra meno di un anno e cioè a giugno del 2026. Il terzino sinistro piace sia agli italiani che al Besiktas.

L’arrivo di Malacia sarebbe utile nell’ottica di rimpiazzare Anass Salah-Eddine, che non ha affatto convinto l’ambiente nei sei mesi trascorsi nella Capitale e che potrebbe tornare a giocare in Eredivisie dove viene seguito da PSV Eindhoven e dal Feyenoord. L’olandese potrebbe dunque far spazio al suo connazionale entro la fine della finestra di trattative.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PESSINA PER IL CENTROCAMPO

Detto di attacco e difesa, in casa Roma si pensa pure ad un innesto per la linea mediana del campo. Il nome più caldo per il centrocampo romanista in queste ore pare essere quello di Matteo Pessina, legato al Monza fino a giugno del 2027. Il capitano dei brianzoli ha assistito dalla tribuna alle partite giocate dai suoi compagni per gran parte della scorsa stagione, culminata con la retrocessione in Serie B, a causa di un brutto infortunio riguardante la lesione parziale di un tendine.

Il salto di categoria, nonostante l’attaccamento alla maglia, potrebbe essere decisivo per convincere Pessina a lasciare i lombardi. Il ventottenne nella Capitale avrebbe modo di ritrovare il tecnico Gasperini con cui ha trascorso insieme tre anni all’Atalanta e potrebbe pure tentare di farsi notare nell’ottica di ottenere una convocazione ai Mondiali, sempre che il ct Gattuso riesca nell’intento di portare l’Italia alla rassegna iridata. Secondo le voci di mercato, Pessina potrebbe essere ceduto dal Monza per poco meno di dieci milioni di euro ed arriverebbe in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.