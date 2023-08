Calciomercato Roma News/ Marcos Leonardo, ecco perché è più lontano. E Mourinho… (4 agosto)

Calciomercato Roma News, rebus attaccante: Marcos Leonardo è definitivamente sfumato?

Marcos Leonardo è un nome sicuramente interessante per il calciomercato della Roma, ma al momento sembra poter rappresentare nulla più di una semplice suggestione. Infatti, come raccontato in conferenza stampa nelle scorse ore da Paulo Roberto Falcao, coordinatore dell’area sportiva del Santos, ci sarebbero ancora distanze molto ampie coi giallorossi sulla valutazione dell’attaccante brasiliano.

“Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c’è modo di chiudere l’affare”, ha commentato seccamente Paulo Roberto Falcao, mandando in tilt tutto l’ambiente giallorosso. Infatti, il campionato è alle porte e alla Roma manca ancora un attaccante di livello. Vedremo se, dopo le dichiarazioni di Paulo Roberto Falcao, il club capitolino deciderà di formulare una nuova proposta o se invece si farà da parte.

Calciomercato Roma News, José Mourinho scalpita per la punta e l’accordo con il Santos per Marcos Leonardo appare lontanissimo

Dunque non sembra decollare il calciomercato della Roma, almeno per quanto riguarda la punta. Con Marcos Leonardo e il Santos sembrava potesse arrivare la fumata bianca, ma di fatto le due società non hanno mai trovato un punto d’incontro sulle modalità di pagamento e sulla valutazione economica del giocatore. A tenere banco, nel frattempo, è anche il capitolo cessioni con la situazione di Roger Ibañez che incuriosisce i tifosi della Roma.

Nelle scorse ore si era parlato di un forte interesse del Nottingham Forest ma secondo le ultime indiscrezioni, sulla scrivania di Tiago Pinto non sarebbero pervenute offerte di alcun tipo. Come del resto ha confermato Lodovico Spinosi, uno degli agenti che cura gli interessi del giocatore in Italia: “Sono solo chiacchiere“, ha riferito a Tag24. “Non c’è stata alcuna offerta al calciatore da parte del club inglese. Ho sentito delle voci di un interesse, ma non è seguito alcun atto concreto al momento”.

