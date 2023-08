Calciomercato Roma News/ Marcos Leonardo sempre più vicino, alla finestra Morata (oggi 3 agosto 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MARCOS LEONARDO VICINO

Quasi a sorpresa, il calciomercato Roma sembra finalmente aver individuato il suo attaccante: tra i tanti nomi che in queste settimane sono emersi (su tutti quello di Gianluca Scamacca, per il quale però l’Inter avrebbe accelerato) spunta quello di Marcos Leonardo. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane brasiliano sarebbe anche molto vicino a vestire la maglia giallorossa: per lui è pronto un contratto quinquennale e il Santos avrebbe accettato l’offerta da 10 milioni più 8 di bonus, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport. È una notizia interessante: la Roma si è mossa sotto traccia bruciando la concorrenza, rappresentata in Italia dalla Juventus.

Marcos Leonardo rappresenta un profilo nuovo per i giallorossi: non un calciatore già pronto come visto nelle ultime campagne acquisti (Paulo Dybala, Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum ma anche Andrea Belotti) quanto un giovane alla prima esperienza in Europa e che chiaramente ha parecchi margini di miglioramento, con la consapevolezza che possa essere necessario aspettarlo. Con lui, Houssem Aouar e Evan N’Dicka il calciomercato Roma sta iniziando anche a guardare al futuro: quello che José Mourinho ha per le mani è certamente un progetto intrigante, il campo poi fornirà le sue risposte…

LE ALTERNATIVE A MARCOS LEONARDO

Naturalmente per l’attacco ci sono altre valutazioni che il calciomercato Roma sta facendo. Non si sono interrotti i contatti per Alvaro Morata, che attende di conoscere il suo futuro: come noto l’attaccante spagnolo è cercato da parecchie squadre, in Italia ci hanno pensato anche Inter, Milan e Juventus (in bianconero sarebbe la terza esperienza) ma ora Morata è legato all’Atletico Madrid e dunque bisognerà anche capire se le trattative con i Colchoneros potranno trovare uno sbocco utile per far tornare il calciatore in Serie A.

Poi abbiamo M’Bala Nzola, retrocesso con lo Spezia: l’angolano piace perché è un attaccante fisico che nel nostro campionato ha già maturato parecchia esperienza, e potrebbe dunque essere un ottimo sparring partner per Dybala andando ad affiancare Belotti. Poi come sempre Gianluca Scamacca: abbiamo già detto che l’Inter ha superato la concorrenza per l’attaccante del West Ham, ma non ha ancora trovato l’accordo economico con la società inglese e dunque c’è margine perché la Roma si inserisca. Vedremo, anche perché la firma di Marcos Leonardo potrebbe eventualmente cambiare i piani di calciomercato per i giallorossi…

