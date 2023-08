CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Marcos Leonardo si complica, il Forest vuole Ibanez (4 agosto 2023)

La Roma è impegnata nel calciomercato estivo per rinforzare il proprio attacco, ma sta affrontando delle difficoltà che mettono a rischio alcune operazioni. Dopo aver visto sfumare Gianluca Scamacca, ora c’è il rischio di veder sfumare anche l’acquisto di Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano classe 2003 che si è messo in mostra con il Santos nella scorsa stagione, segnando ben 14 gol in 30 partite in tutte le competizioni. La speranza di portare il giovane talento a Roma sembra andare in fumo a causa delle dichiarazioni di Paulo Roberto Falcao, coordinatore dell’area sportiva del club brasiliano, che ha rivelato in conferenza stampa di aver respinto un’offerta “bassa” proveniente dalla capitale italiana. Nonostante l’interesse dei giallorossi e l’apertura da parte del Santos, l’affare sembra arenarsi.

Calciomercato Roma News/ Marcos Leonardo sempre più vicino, alla finestra Morata (oggi 3 agosto 2023)

Questa notizia è stata un duro colpo per l’allenatore José Mourinho, che ha bisogno di rinforzare la sua rosa in vista della nuova stagione. Attualmente, il tecnico portoghese si trova con un solo centravanti a disposizione, Andrea Belotti, mentre altri nomi in lista stanno diventando sempre più difficili da raggiungere. Con Gianluca Scamacca vicino all’Inter e con Alvaro Morata che sembra incedibile per l’Atletico Madrid, la lista delle opzioni si sta riducendo. A questo punto, le quotazioni di Alexis Sanchez, sembrano essere in rialzo. Secondo alcune fonti di calciomercato, la Roma avrebbe fatto una nuova proposta al Santos riguardo a Marcos Leonardo, ma la risposta del club brasiliano è ancora incerta. La trattativa sembra essere in fase di stallo, ma il club capitolino non sembra arrendersi facilmente.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Marcos Leonardo. Renato Sanches, ci siamo (2 agosto 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IBANEZ VERSO LA PREMIER

Nel frattempo, sul fronte delle cessioni, la Roma sta valutando diverse possibilità di calciomercato. Uno dei nomi che potrebbero essere sacrificati è quello di Roger Ibañez, il forte centrale sudcoreano che aveva attirato l’interesse del Napoli. Tuttavia, sembra che il Nottingham Forest sia entrato in gioco con un’offerta ufficiale da circa 25 milioni di euro per il centrale brasiliano. Le trattative sembrano essere in corso, e la situazione potrebbe risolversi nelle prossime ore.

Di seguito ecco quanto riportato al riguardo dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter: “Il Nottingham Forest ha presentato un’offerta di calciomercato ufficiale all’AS Roma per Roger Ibañez, proposta del valore di circa € 25 milioni. Trattative in corso per trovare un accordo per il centrale brasiliano”. La Roma ha bisogno di agire con decisione sul calciomercato per completare la propria rosa in vista della nuova stagione. José Mourinho è alla ricerca di rinforzi per il suo attacco, e il club sta valutando diverse opzioni per le cessioni per reperire fondi per gli acquisti.

Calciomercato Roma News/ Mourinho sceglie Morata come prima scelta per l'attacco (1 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA