Calciomercato Roma News: Mario Hermoso saluta, Mika Marmol il sostituto preferito

Il calciomercato Roma continua a muoversi sia in uscita che in entrata, la notizia degli ultimi giorni, ma che era nell’aria da un po’ di tempo, è il prossimo addio di Mario Hermoso che dopo essere arrivato a parametro zero a mercato estivo chiuso ha trovato pochissimo spazio e ora ha chiesto di andarsene. Su di lui c’è molto forte l’interesse del Bayer Leverkusen ma si sono mossi anche altri due club spagnoli, Girona e Real Sociedad, dopo che la prima speranza del difensore spagnolo, il Real Madrid, non ha più necessità di acquistarlo avendo recuperato Alaba. Non si sa dove andrà a finire Hermoso e soprattutto con che formula quello che è certo è che Ghisolfi ha già individuato i possibili sostituti dello spagnolo.

Per il calciomercato Roma il primo profilo e quello preferito dalla Roma è quello di Mika Marmol, difensore centrale spagnolo classe 2001 con un passato ne La Masia del Barcellona e che gioca nel Las Palmas con cui ha disputato 15 partite in campionato in questa stagione, è un calciatore molto forte fisicamente ma a volte un po’ impreciso nelle letture difensive ma la sua caratteristica principale è la bravura con la palla e nell’impostazione dell’azione che gli permette di giocare anche come mediano davanti alla difesa. La richiesta del club delle Canarie è di 10 milioni, i giallorossi avrebbero quindi bisogno di fare delle uscite per poterlo acquistare.

Calciomercato Roma News: Marco Di Cesare e Eric Garcia le altre alternative

Il secondo nome che piace al calciomercato Roma è quello di Marco Di Cesare, difensore argentino classe 2002 del Racing Club con cui l’anno scorso ha vinto la Copa Sudamericana, l’equivalente della nostra Europa League, in cui ha giocato 12 partite trovando anche un gol, come Marmol la sua caratteristica principale è la bravura con la palla tra i piedi ma rispetto allo spagnolo fa meno affidamento sulle sue capacità fisiche e più sulla sua bravura nella lettura del gioco. In Argentina è appena iniziato il campionato e quindi in Racing potrebbe essere disposto a cedere il difensore ma per farlo la Roma dovrebbe offrire una cifra vicina alla clausola rescissoria di 13 milioni.

L’ultimo nome per la difesa della Roma è una suggestione degli ultimi giorni e si tratta di un profilo cercato anche da un’altra società di Serie A, il Como, il giocatore in questione è Eric Garcia, 2001 spagnolo del Barcellona con un passato nel Manchester City, e che quest’anno ha giocato solamente 12 partite, il giocatore sarebbe disposto a partire per ritrovare minuti in campo, e la società blaugrana vorrebbe mandarlo via per alleggerire il monte ingaggi e poter far arrivare Marcus Rashford, o tesserare Dani Olmo per il resto della stagione. A non voler far partire Eric Garcia è Hansi Flick che vuole averlo come alternativa ai suoi titolari Cubarsì e Araujo, visto anche l’infortunio di Inigo Martinez.